La idea es que después de saber alergias o restricciones alimenticias de los huéspedes, el equipo preparará una serie de platos con los ingredientes que pone a disposición la temporada. En nuestro caso fue un pan de masa madre con mantequilla fresca, una almeja pismo preparada al estilo de las carretas tradicionales de Ensenada, una tostada de hongos y de postre una tarta de manzana con helado de vainilla (una receta que, según se nos contó, es muy popular entre los habitantes de la zona). El maridaje fueron vinos de Pictograma, la bodega que forma parte del complejo y a la que dedicaremos un espacio más adelante.

Amapola

En Amapola, los chefs Benito Molina y Solange Muris presentan un menú degustación inspirado en la riqueza del Pacífico mexicano, donde pescados, mariscos y productos locales son los protagonistas.

(Fotografía: Cortesía )

Especializado en pescados y mariscos de la Baja, Amapola cuenta con la dirección creativa de los chefs y esposos Benito Molina y Solange Muris. Abierto para cenas y con formato de menú degustación, brinda un recorrido perfectamente armonizado con los vinos de Pictograma. El ritmo de los diferentes tiempos es marcado por la actividad de la cocina abierta que permite ver al equipo preparar, emplatar y servir a los comensales sentados en una barra que rodea su área de trabajo.

El primer tiempo es un homenaje a la ensalada César –creada en Tijuana– con un tartar de atún aleta azul que se sirve sobre una hoja de lechuga; a partir de ese momento viene una sucesión de ostiones, almejas, abulón, cangrejo, codorniz, pescado y Wagyu local, preparados para combinar sabores y texturas gracias a la incorporación de chiles, salsas y preparaciones que, sobre todo, resaltan la frescura y la riqueza de esta región en la que se encuentran las montañas y el océano.

Pictograma

Pictograma, la bodega del complejo diseñada por Michel Rojkind, invita a descubrir diferentes expresiones de la uva Grenache, mientras que Jardín Botánico, liderado por la chef Carolina Jiménez, ofrece una experiencia al aire libre donde el fuego, los ingredientes frescos y los aromas de hierbas. (Fotografía: Cortesía )

Esta bodega –que forma parte del complejo del hotel– está íntimamente ligada a la experiencia ofrecida a los visitantes. Su estructura circular integrada por arcos recuerda las vasijas de barro en las cuales se guardaba el vino en la antigüedad. Fue imaginada por el arquitecto Michel Rojkind y es el telón de fondo obligatorio de las fotos del recuerdo, sea en la sala de cata, las bodegas o las mesas al aire libre.

Más allá del elemento espacial, recorrerla ofrece la oportunidad de explorar las distintas expresiones de la uva Grenache en vinos espumosos, blancos, rosados y tintos que cuentan la historia del terroir y también permiten encontrar el favorito para cada paladar. La producción de la bodega es más bien pequeña y provee principalmente a los restaurantes del hotel y a los visitantes que quieran llevarse un par de botellas a casa. El patio central sirve también como un espacio para exhibir las obras de artistas locales que van rotándose con cierta periodicidad.

Jardín Botánico

Ubicado a un costado de Pictograma y rodeado de un jardín de plantas como eucalipto, lavanda y otras especies locales, este espacio lleva la firma de la chef Carolina Jiménes, quien también es la mente detrás del restaurante primitivo. Sentarse en sus mesas, bajo una pérgola de madera, remite a días de campo que uno quisiera que no se acaben. El corazón de la cocina es una parrilla en la cual se preparan los alimentos, por lo cual el humo es el hilo conductor de un menú en el que destacan los ostiones rasurados con un puré de nopal tatemado, el short rib o las costillas norteñas.

La carta de bebidas incluye cócteles clásicos y otros preparados a base de las hierbas y botánicos –salvia, menta y romero, por poner algunos ejemplos– que se tienen disponibles en los alrededores. El único postre del menú –un plátano macho caramelizado acompañado de queso cotija, crema de salvia, crumble y helado de vainilla– es la prueba de que bastan buenos ingredientes bien elegidos para crear delicias sin pretensiones.