Elegante, sofisticado y atemporal, sin importar el paso del tiempo, el martini es y siempre será uno de los cócteles más emblemáticos del mundo. Clásico, dirty, seco o con un giro contemporáneo, su presencia sigue siendo sinónimo de buen gusto. Hoy, 19 de junio, celebramos el Día del Martini, así que reunimos cinco lugares donde encontrarás versiones imperdibles de este clásico que nunca pasa de moda.
5 spots en CDMX en los que puedes celebrar el Día del Martini
Baltra Bar
Este es uno de esos lugares que se ha convertido en una parada obligada si quieres tomarte un buen martini. Y no lo creemos solo nosotros; si no, pregúntale al famoso Martes de Martinis.
Ubicado en el corazón de la Condesa, Baltra se ha consolidado como una referencia de la coctelería en la Ciudad de México. Inspirado en las expediciones de Charles Darwin a las Islas Galápagos, el espacio combina una atmósfera relajada con una propuesta de bebidas creativas y perfectamente ejecutadas.
FO+MA (Form + Matter)
A estas alturas, seguramente ya has oído hablar de FO+MA en la Roma Norte. Además de apostar por una coctelería divertida, creativa y con mucha personalidad, su menú incluye sabores inesperados y propuestas fuera de lo convencional.
Entre ellas destaca su interpretación contemporánea del martini, o, mejor dicho, del dirty martini, elaborada con Tanqueray 10, aceite de oliva, salmuera de aceituna y un toque de aceite de chiles que aporta profundidad y carácter.
Ahora, si te sientes más aventurero, también están el Martini Fromage, con notas de queso azul, y el Lychee Martini Again?, dos interpretaciones del mismo clásico, pero con un giro completamente distinto.
Less is More
Su propuesta gira en torno a la idea de que la simplicidad puede ser tan sorprendente como la complejidad. El espacio se divide en dos experiencias, Less y More, que llevan al comensal de cócteles minimalistas a creaciones más experimentales y sofisticadas.
Vale la pena explorar sus reinterpretaciones de clásicos dentro de una carta que combina técnica, creatividad y un enfoque contemporáneo, demostrando que, en ocasiones, menos realmente es más.
Chow Chow House
Entre luces tenues, detalles rojizos y una atmósfera que recuerda a los bares clandestinos de Tokio, Chow Chow House se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la Juárez.
Su Lichie Martini es una interpretación tropical y contemporánea del clásico. Elaborado con ron de Oaxaca, lichi y mango lactobacillus, este cóctel ofrece un perfil aromático, seco y frutal que refleja la personalidad innovadora de la casa.
Carlotta Reforma
Ubicado en el piso 38 de The Ritz-Carlton, Carlotta Reforma ofrece una de las vistas más impresionantes de la Ciudad de México, acompañada de una propuesta de coctelería elegante y contemporánea.
Su Smoke Dry Martini, elaborado con Tanqueray Ten Gin, Johnnie Walker Black Label, vermouth extra dry, vermouth bianco y un toque de salmuera de aceituna, es un cóctel complejo, ligeramente ahumado y perfectamente equilibrado. La combinación entre una ejecución impecable y las vistas al Bosque de Chapultepec lo convierten en una excelente opción para brindar en el Día del Martini.