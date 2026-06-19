Baltra Bar

Este es uno de esos lugares que se ha convertido en una parada obligada si quieres tomarte un buen martini. Y no lo creemos solo nosotros; si no, pregúntale al famoso Martes de Martinis.

Ubicado en el corazón de la Condesa, Baltra se ha consolidado como una referencia de la coctelería en la Ciudad de México. Inspirado en las expediciones de Charles Darwin a las Islas Galápagos, el espacio combina una atmósfera relajada con una propuesta de bebidas creativas y perfectamente ejecutadas.

FO+MA (Form + Matter)

A estas alturas, seguramente ya has oído hablar de FO+MA en la Roma Norte. Además de apostar por una coctelería divertida, creativa y con mucha personalidad, su menú incluye sabores inesperados y propuestas fuera de lo convencional.

Entre ellas destaca su interpretación contemporánea del martini, o, mejor dicho, del dirty martini, elaborada con Tanqueray 10, aceite de oliva, salmuera de aceituna y un toque de aceite de chiles que aporta profundidad y carácter.

Ahora, si te sientes más aventurero, también están el Martini Fromage, con notas de queso azul, y el Lychee Martini Again?, dos interpretaciones del mismo clásico, pero con un giro completamente distinto.

