En verano, así es como se vive una escapada deliciosa al estilo St~Germain

Podríamos decir que esta es la filosofía detrás de St~Germain, el licor francés de flor de saúco que está conquistando al mundo gracias a su perfil fresco, elegante y diferente. Una propuesta ligera y sofisticada para compartir.

Y es precisamente ese perfil lo que hace que cada sorbo se sienta como una tarde tranquila en la Riviera Francesa, donde St~Germain representa una forma distinta de disfrutar y compartir: menos rígida y más espontánea.

Con sus notas de flor de saúco, prosecco, agua mineral y limón amarillo, St~Germain Spritz se ha convertido en el aperitivo favorito de quienes buscan disfrutar los pequeños momentos con estilo. (Fotografía: Cortesía)

La bebida que está redefiniendo el verano

La cultura del aperitivo ha evolucionado. Hoy buscamos bebidas mucho más fáciles de disfrutar y que puedan acompañar distintos momentos del día, ya sea un brunch, una reunión al atardecer o una celebración espontánea.

Es ahí donde St~Germain hace su aparición con una versión aún más refrescante: el St~Germain Spritz, una alternativa sofisticada y aún más ligera.

La combinación de las notas de flor de saúco de St~Germain, combinadas con prosecco, agua mineral y el toque final de limón amarillo han hecho de este spritz en el protagonista de la temporada, siendo una opción fácil de preparar para quienes buscan una experiencia sofisticada sin demasiadas complicaciones.