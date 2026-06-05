Hay algo en el verano que hace que todo se sienta con un ritmo diferente, mucho más tranquilo y contemplativo. La temporada invita a bajar el ritmo y buscar pequeños momentos de calma: una sobremesa larga, una salida tranquila a una terraza o una conversación que se extiende sin prisa. No se trata de salir de la ciudad, sino de transformar lo cotidiano en algo extraordinario.
En verano, así es como se vive una escapada deliciosa al estilo St~Germain
Hay algo en el verano que hace que todo se sienta con un ritmo diferente, mucho más tranquilo y contemplativo. La temporada invita a bajar el ritmo y buscar pequeños momentos de calma: una sobremesa larga, una salida tranquila a una terraza o una conversación que se extiende sin prisa. No se trata de salir de la ciudad, sino de transformar lo cotidiano en algo extraordinario.
Podríamos decir que esta es la filosofía detrás de St~Germain, el licor francés de flor de saúco que está conquistando al mundo gracias a su perfil fresco, elegante y diferente. Una propuesta ligera y sofisticada para compartir.
Y es precisamente ese perfil lo que hace que cada sorbo se sienta como una tarde tranquila en la Riviera Francesa, donde St~Germain representa una forma distinta de disfrutar y compartir: menos rígida y más espontánea.
La bebida que está redefiniendo el verano
La cultura del aperitivo ha evolucionado. Hoy buscamos bebidas mucho más fáciles de disfrutar y que puedan acompañar distintos momentos del día, ya sea un brunch, una reunión al atardecer o una celebración espontánea.
Es ahí donde St~Germain hace su aparición con una versión aún más refrescante: el St~Germain Spritz, una alternativa sofisticada y aún más ligera.
La combinación de las notas de flor de saúco de St~Germain, combinadas con prosecco, agua mineral y el toque final de limón amarillo han hecho de este spritz en el protagonista de la temporada, siendo una opción fácil de preparar para quienes buscan una experiencia sofisticada sin demasiadas complicaciones.
St-Germain abrió una ventana a la Riviera Francesa en Denominación Palacio
Este verano no fue necesario viajar a la Riviera Francesa para disfrutar de su espíritu. Denominación Palacio llevó a los asistentes a este icónico destino a través de una experiencia inmersiva inspirada en su esencia.
Del 28 al 31 de mayo, Palacio de Hierro Polanco abrió sus puertas a una de las experiencias más frescas, elegantes y memorables de la temporada. Los asistentes a Denominación Palacio descubrieron un espacio inspirado en el verano europeo, el lujo relajado, los beach clubs, el aperitivo francés y, por supuesto, en el placer de compartir.
Una barra dedicada fue la protagonista de esta experiencia, donde los invitados disfrutaron del St~Germain Spritz, la forma perfecta de descubrir por qué se ha convertido en uno de los aperitivos favoritos de la temporada.
Porque, al final, una escapada deliciosa no siempre requiere un boleto de avión para viajar al otro lado del mundo. Durante esos días, bastó una copa de St~Germain Spritz para transportarse al espíritu de la Riviera Francesa y disfrutar de pequeños momentos de placer lejos de la rutina.