The Mark, uno de los hoteles más icónicos de Nueva York, ha creado una experiencia que le da un nuevo sentido a lo que significa asistir al evento deportivo más importante del planeta. Más que un paquete de hospitalidad, se trata de una inmersión total diseñada para quienes el lujo les queda chico.

Durante cinco días, seis huéspedes tendrán acceso exclusivo al legendario penthouse del hotel, una residencia suspendida sobre el Upper East Side que ofrece algunas de las vistas más espectaculares de la ciudad. Ahí, el espacio se transformará en un refugio privado donde la emoción del torneo se vive diferente, mucho más íntima y confortable.

Con vistas panorámicas a Central Park y el skyline neoyorquino, las noches transcurren entre cócteles, caviar y algunos de los paisajes urbanos más icónicos del mundo. (Fotografía: Cortesía)

Todo será de lujo, desde un servicio personalizado disponible las 24 horas hasta tratamientos de bienestar bajo demanda, cada detalle está pensado para que los huéspedes puedan enfocarse únicamente en disfrutar y gritar los goles de su selección favorita.