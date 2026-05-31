Ubicada en Los Altos de Jalisco, La Hacienda materializa los valores que han definido a Clase Azul desde sus inicios: respeto por los procesos, admiración por el trabajo artesanal, celebración de la cultura mexicana y una búsqueda constante por hacer las cosas con el más alto nivel de cuidado. Se trata de un espacio para conocer cómo se produce un tequila y para entender la filosofía detrás de cada decantador.

La Hacienda abre sus puertas para consolidar a Clase Azul como una de las marcas mexicanas más reconocidas a nivel internacional, al tiempo que fortalece su presencia dentro del país.

Hay algo evidente desde la llegada: las dimensiones impresionan, la arquitectura es atractiva y el diseño luce como si surgiera de forma natural del paisaje, con tonos que crean un diálogo con la tierra.

La Hacienda se integra de manera natural al paisaje de Los Altos de Jalisco. Diseñada por Atelier ARS, Elías Rizo Arquitectos, Estudio Macías Peredo, Tacher Arquitectos y Huber Design Studio, la propiedad refleja los valores de excelencia y autenticidad que han definido a Clase Azul desde sus inicios.

(Fotografía: Cortesía )

Uno de sus mayores aciertos es que, a pesar de su escala, nunca se siente descomunal. Esto se debe a que detrás del proyecto existe una sensibilidad arquitectónica poco común, desarrollada en colaboración con Atelier ARS, Elías Rizo Arquitectos, Estudio Macías Peredo, Tacher Arquitectos y Huber Design Studio.