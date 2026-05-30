Taller de Ostiones by FISM

“Lo primero que hay que destacar de este lugar en la Juárez es que sus insumos son buenísimos. El espacio es amplio y me parece que se sale un poco de las opciones obvias”, apunta Reyes, para quien el hecho de que no haya filas es otro punto a favor. @tallerdeostionesbyfism

Despacho Margarita

Creado por el equipo de Limantour, Despacho Margarita parte de la idea de que los mexicanos no son grandes consumidores del cóctel más internacional del país.

“Tienen una biblioteca de agaves y un menú preestablecido, pero si alguien quiere que le preparen una Margarita con el tequila de su preferencia, lo pueden hacer. Creo que vale la pena tenerlo en mente y probar las versiones mini frozen, que están deliciosas”. @despachomargarita

Tacos Domingo

“Lo que este lugar está haciendo es traer de regreso la cultura del taco al carbón”, explica Reyes, una técnica que nació a mitad del siglo pasado con las brasas como corazón de la cocina. “Su mérito es que han trasladado el concepto al 2025 con una nueva vida, un branding lindo y con algo muy honesto: buena carne, buena tortilla, cuatro salsas y no mucho más”. @tacosdomingo

Voraz

“Me gusta que su ambiente se sienta cantinero, sin que el lugar sea propiamente una cantina”, explica Reyes. Para él las alitas de pollo son imprescindibles. “Es perfecto para tomarse unas cervezas o un buen mezcal sin pretensiones”. @vorazzzzzzzz

La Coyoacana

“Me parece un cantinón del centro de Coyoacán al que todo extranjero tiene que ir”, apunta Reyes sobre un espacio que cuenta con televisiones para ver los partidos de futbol y en el que no falta el mariachi. “El ambiente se va volviendo cada vez más divertido”. @la.coyoacanaoficial

La Cocina del Bizco

En opinión de Reyes, “un gran lugar para ir a ver un partido”. “Los chilangos tenemos dos cosas que hacen de este restaurante un gran acierto: una fascinación por la comida española y una debilidad por el ambiente de cantina”, agrega sobre un lugar en el que “siempre se respira algo de fútbol”. @lacocinadelbizco

El Parnita

“Me parece que es uno de esos lugares a los que obligatoriamente hay que llevar a un extranjero que viene a la ciudad. Da una idea muy clara de cómo comemos los mexicanos: un taquito de frijol, uno de cerdo, un ceviche y una sopa, a la par de una cerveza, un mezcal o un agua fresca”, dice Reyes sobre uno de los lugares más emblemáticos de la Colonia Roma. @el_parnita_roma

Nuestro guía: Pedro Reyes

Obsesionado con la comida desde niño, Pedro lleva más de 15 años trabajando como periodista gastronómico. Es autor de los libros ¡Acá las tortas! (Editorial Planeta) y La república democrática del cerdo (NOVO), participó en la serie documental Las crónicas del taco, producida por Netflix, y actualmente es director creativo de Paladar, una agencia de marketing gastronómico. @piterpunk

MUSEOS Y OCIO

Mvndo Varón

La selección de artículos de esta tienda es curada por Aarón Changpo —fundador de la marca de joyería Varon—. “Además de sus joyas, tienen objetos de cerámica, lámparas —hay unas increíbles de edición limitada que diseñó Regina Pozo de txt.ure—, y algunas creaciones de edición especial trabajadas con otros creativos”, señala Kawage.

@mvndovaron

AGO Projects

“Su propuesta de diseño coleccionable y de piezas de arte es muy fresca y vale mucho la pena”, dice Adma. “Me encanta que son un poco más permisivos en su manera de transformar el espacio y presentar las piezas. Han logrado que recorrer cada exhibición sea como transportarte a un lugar completamente nuevo sin importar cuántas veces la hayas visitado”.

En AGO Projects han apostado por exhibiciones de artistas como Alma Allen, quien fue seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia. “Es un muy buen spot to watch”. @agoprojects

Polyforum Siqueiros

“Es difícil de visitar, pero siempre accesible. En él se encuentra el mural más grande del mundo, algo que pocas personas saben. Lleva muchos años cerrado al público, pero es posible organizar visitas privadas”. Por el momento, La marcha de la humanidad solo puede verse dos días a la semana.

“Entender el mural y cómo se relaciona con movimientos sociales que al momento de su creación Siqueiros estaba denunciando, exponiendo y celebrando —y cómo se relaciona con lo que está pasando hoy— es increíble”, dice Kawage.

Pequod Co.

“Me parece muy interesante que esta galería apueste por artistas jóvenes, pero con las suficientes credenciales como Renata Petersen. Su programa es a la vez muy emocionante y serio, y están buscando tener presencia en ferias internacionales”. En la opinión de Kawage, en Pequod Co. “tienen un ojo increíble”, al tiempo que siguen apostando por nuevos y consolidados artistas. @pequodco

Parque Quetzalcóatl

“Es un gran lugar y, aunque implica dedicarle varias horas, es la oportunidad perfecta para familiarizarse con la obra de Javier Senosiain, el mayor exponente mexicano de la arquitectura orgánica”. Entre las experiencias disponibles destaca una que consiste en recorrer el parque para después tomar un taller en el que se enseña la técnica de mosaico con la que están recubiertas las estructuras del recinto. @parquequetzalcoatl

Nuestra guía: Adma Kawage

Después de trabajar para títulos como GQ, Glamour y Harper’s Bazaar —revista de la que llegó a ser editora general—, Kawage dio un giro a su carrera para dedicarse al storytelling y la construcción de marcas. Durante siete años puso su talento al servicio de Cartier, primero en México y después en París, y recientemente trabajó en el relanzamiento de Airbnb Originals. @admakawage