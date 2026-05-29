La estética del lugar también juega un papel importante. El espacio, diseñado por Dara Yoon, combina minimalismo contemporáneo con detalles cálidos y una atmósfera íntima que invita a largas sobremesas acompañadas de cocteles y platillos para compartir.

Inspirado en Jowong, el espíritu coreano que protege el fuego de la cocina, este restaurante ha construido una identidad propia donde técnica, creatividad y hospitalidad se encuentran alrededor de la mesa (Fotografía: Cortesía Jowong)

Los platos que definen la experiencia

Entre las entradas imprescindibles aparecen los banchan tradicionales –como kimchi, berenjena o pepinos triturados– que funcionan como introducción perfecta al universo de sabores de la casa. También destacan los esquites crujientes con stracciatella, queso cotija y pimienta de Sichuan, probablemente uno de los platos que mejor representan la identidad híbrida del restaurante.

Otro imperdible son los ejotes tatemados con romesco de gochujang y avellana, así como el crudo de salmón con tomate confitado, jícama y chogochujang, donde la acidez y el picante encuentran una ejecución particularmente refinada.

Desde los esquites crujientes con stracciatella hasta la Kimchi Carbonara y el Tteok-bokki Verde, cada plato en Jowong demuestra cómo la tradición coreana puede dialogar de forma natural con los sabores de México.

(Fotos: Cortesía Jowong )

En los platos fuertes, el menú apuesta por versiones contemporáneas de clásicos coreanos. La Kimchi Carbonara mezcla tomate, parmesano, tocino y huevo en una combinación sorprendentemente adictiva, mientras que el Tteok-bokki Verde incorpora pesto, kale, espárragos y habas para ofrecer una lectura mucho más fresca del tradicional platillo coreano a base de pasta de arroz.

El pollo frito con gochujang de piña a la parrilla merece atención especial, al igual que el Pork Belly acompañado de acelga arcoíris, salsa donkatsu y mostaza picante. Para quienes buscan una experiencia más amplia, el Festín Coreano reúne wagyu local, bulgogi, kimchi jjigae y distintos acompañamientos pensados para compartir.

Coctelería y postres con identidad propia

La experiencia se completa con la coctelería de autor diseñada por Jun Kwon y en la parte dulce la chef pastelera Marifer Millán aporta técnicas francesas para reinterpretar sabores coreanos (Fotografías: Cortesía Jowong )

La experiencia se completa con la coctelería de autor diseñada por Jun Kwon. Opciones como el Kimchi Gibson o el Korchata –preparado con ron, whiskey y horchata de piñón– reflejan la misma intención creativa presente en la cocina.

En la parte dulce, la chef pastelera Marifer Millán aporta técnicas francesas para reinterpretar sabores coreanos. El Ho-tteok con miel, nueces y helado de mantequilla avellanada funciona como un cierre contundente para una de las propuestas gastronómicas más estimulantes de la Ciudad de México. Si se tienen la suerte de que el día de la visita esté en el menú el pastel de jujube con salsa de toffee y crema montada, no hay que dejar pasar la oportunidad para probarlo.