En una ciudad donde la escena gastronómica vive en constante evolución, pocos proyectos logran construir una identidad tan clara como la de Jowong. Ubicado en el corazón de la Condesa, este bistró coreano contemporáneo se ha convertido en uno de los espacios más interesantes para quienes buscan experiencias culinarias con personalidad, técnica y una narrativa auténtica detrás de cada plato.
Jowong: el nuevo referente de la cocina coreana contemporánea en la Condesa
El concepto parte de una idea profundamente arraigada en la cultura coreana. Su nombre, Jowong (조왕), hace referencia al espíritu del fuego que protege la cocina y resguarda el sabor de los alimentos. Bajo esa filosofía, el restaurante propone una experiencia diseñada para compartirse al centro de la mesa, muy en sintonía tanto con la tradición gastronómica coreana como con la mexicana.
Corea y México en un mismo lenguaje culinario
La cocina está liderada por los chefs Greg Wong y Allen Noveck, quienes han construido una propuesta donde las técnicas tradicionales coreanas dialogan con ingredientes mexicanos de temporada. El resultado no es una simple fusión, sino una reinterpretación contemporánea que encuentra equilibrio entre intensidad, frescura y profundidad de sabor.
Buena parte de los ingredientes provienen de productores locales y mercados especializados, lo que permite que el menú evolucione constantemente. Esa flexibilidad creativa le da a Jowong un carácter dinámico y mantiene la experiencia fresca incluso para quienes regresan con frecuencia.
La estética del lugar también juega un papel importante. El espacio, diseñado por Dara Yoon, combina minimalismo contemporáneo con detalles cálidos y una atmósfera íntima que invita a largas sobremesas acompañadas de cocteles y platillos para compartir.
Los platos que definen la experiencia
Entre las entradas imprescindibles aparecen los banchan tradicionales –como kimchi, berenjena o pepinos triturados– que funcionan como introducción perfecta al universo de sabores de la casa. También destacan los esquites crujientes con stracciatella, queso cotija y pimienta de Sichuan, probablemente uno de los platos que mejor representan la identidad híbrida del restaurante.
Otro imperdible son los ejotes tatemados con romesco de gochujang y avellana, así como el crudo de salmón con tomate confitado, jícama y chogochujang, donde la acidez y el picante encuentran una ejecución particularmente refinada.
En los platos fuertes, el menú apuesta por versiones contemporáneas de clásicos coreanos. La Kimchi Carbonara mezcla tomate, parmesano, tocino y huevo en una combinación sorprendentemente adictiva, mientras que el Tteok-bokki Verde incorpora pesto, kale, espárragos y habas para ofrecer una lectura mucho más fresca del tradicional platillo coreano a base de pasta de arroz.
El pollo frito con gochujang de piña a la parrilla merece atención especial, al igual que el Pork Belly acompañado de acelga arcoíris, salsa donkatsu y mostaza picante. Para quienes buscan una experiencia más amplia, el Festín Coreano reúne wagyu local, bulgogi, kimchi jjigae y distintos acompañamientos pensados para compartir.
Coctelería y postres con identidad propia
La experiencia se completa con la coctelería de autor diseñada por Jun Kwon. Opciones como el Kimchi Gibson o el Korchata –preparado con ron, whiskey y horchata de piñón– reflejan la misma intención creativa presente en la cocina.
En la parte dulce, la chef pastelera Marifer Millán aporta técnicas francesas para reinterpretar sabores coreanos. El Ho-tteok con miel, nueces y helado de mantequilla avellanada funciona como un cierre contundente para una de las propuestas gastronómicas más estimulantes de la Ciudad de México. Si se tienen la suerte de que el día de la visita esté en el menú el pastel de jujube con salsa de toffee y crema montada, no hay que dejar pasar la oportunidad para probarlo.