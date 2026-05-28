Entre mariscos, tostadas, antojitos mexicanos y coctelería, este take over traerá el sabor de Ensenada sin tener que salir de la Ciudad de México.

La Guerrerense llega a The St. Regis Mexico City

Con más de 60 años de experiencia, La Guerrerense se ha convertido en una parada obligada cuando visitas Ensenada. Desde la carreta original hasta el restaurante, cada una de sus creaciones es resultado de la tradición, el trabajo en familia y la calidad del Pacífico mexicano.

Anthony Bourdain quedó impresionado con La Guerrerense y ahora podrás probar algunos de sus platillos más icónicos sin salir de CDMX. Desde la tostada Singapur hasta el cóctel campechano, este take over promete convertirse en uno de los spots más buscados del Mundial.

(Fotografía: Cortesía )

No por nada figuras como Anthony Bourdain quedaron impresionadas con sus platillos. Además, forman parte de la distinguida Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand y fueron incluidos entre los 101 mejores lugares para comer en el mundo por Newsweek.

Su llegada a The St. Regis Mexico City viene acompañada de algunos de sus clásicos: el cóctel campechano con camarón, almeja, pulpo, caracol, callo y ostión; la mundialmente reconocida tostada Singapur con ensalada de jaiba, camarón, pulpo y callo; y la tostada de erizo con almeja.

Y el antojo no termina ahí. Prepárate porque, especialmente para esta colaboración, servirán tres platillos igual de deliciosos: el aguachile negro, el ceviche tropical y la tostada Marianne con bluefin.