Con el Mundial tan cerca, lo único que queremos saber es dónde veremos los partidos. Claro, opciones sobran, pero si hablamos de una apuesta segura, no podemos dejar de mencionar al restaurante Diana de The St. Regis Mexico City, que durante junio servirá el delicioso sabor del Pacífico de La Guerrerense.
Te contamos por qué La Guerrerense en The St. Regis Mexico City es un excelente plan mundialista
Entre mariscos, tostadas, antojitos mexicanos y coctelería, este take over traerá el sabor de Ensenada sin tener que salir de la Ciudad de México.
La Guerrerense llega a The St. Regis Mexico City
Con más de 60 años de experiencia, La Guerrerense se ha convertido en una parada obligada cuando visitas Ensenada. Desde la carreta original hasta el restaurante, cada una de sus creaciones es resultado de la tradición, el trabajo en familia y la calidad del Pacífico mexicano.
No por nada figuras como Anthony Bourdain quedaron impresionadas con sus platillos. Además, forman parte de la distinguida Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand y fueron incluidos entre los 101 mejores lugares para comer en el mundo por Newsweek.
Su llegada a The St. Regis Mexico City viene acompañada de algunos de sus clásicos: el cóctel campechano con camarón, almeja, pulpo, caracol, callo y ostión; la mundialmente reconocida tostada Singapur con ensalada de jaiba, camarón, pulpo y callo; y la tostada de erizo con almeja.
Y el antojo no termina ahí. Prepárate porque, especialmente para esta colaboración, servirán tres platillos igual de deliciosos: el aguachile negro, el ceviche tropical y la tostada Marianne con bluefin.
Eso por el lado de La Guerrerense. Por su parte, el chef Diego Niño sumará algunos clásicos de la ciudad con una propuesta de antojitos y platillos como las flautas de papa con chorizo, tlacoyo de rib eye, taco de cochinita pibil, taco de rib eye, tacos de milanesa de pollo con arroz rojo, tacos de camarón y pescado estilo Ensenada, sope de pastor negro de pulpo y quesadilla de pork belly al pastor.
Para que no falten los acompañamientos, el menú del chef Diego también incluirá espiropapas, ribs de elote dulce, guacamole con chicharrón, papas a la francesa y papas trufadas.
Y, ¿por qué será un excelente spot para ver el Mundial? Además de la propuesta gastronómica, durante la temporada mundialista el espacio contará con pantallas para que puedas disfrutar de cada platillo mientras gritas los goles de tu equipo.
Esta será una experiencia que reunirá lo mejor del norte y el centro del país: dos referentes de la gastronomía que, en conjunto, crearon una experiencia perfecta para esta temporada.
El plus será su propuesta de coctelería que incluirá a algunos de los mejores bares del mundo. Joshua Jacob Hendricks, de Fable en Cape Town, servirá el 11 de junio; Luis Alejandro Robayo Garcia y Diana Paola Orelano Silva, de El Barón en Cartagena el 17 de junio; y finalmente Yun Yeonghwi, de Bar Cham en Seoul el18 de junio.
La Guerrerense en el restaurante Diana de The St. Regis Mexico City estará disponible del 1 al 30 de junio. Sabemos que no abarcará todo el Mundial, pero incluso cuando termine esta colaboración, visitar el restaurante siempre será una apuesta segura.