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Viajes y Gourmet

Tres nuevos restaurantes en CDMX que exploran las fusiones desde la técnica, el vino y la identidad

Tres aperturas en la capital nos recuerdan la riqueza de las fusiones. La precisión y la técnica aportan nuevos matices y líneas narrativas a conceptos anclados en Japón y México y el universo del vino.
mar 26 mayo 2026 10:39 PM
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Tres nuevas aperturas en CDMX demuestran que la fusión sigue siendo uno de los caminos más interesantes de la gastronomía actual. Japón, Suiza, México y el vino como punto de partida creativo. (Fotografía: Futari )

La escena gastronómica de la Ciudad de México continúa expandiéndose con propuestas que encuentran en la mezcla de culturas, técnicas y sensibilidades un terreno fértil para la creatividad. Estas tres aperturas recientes comparten una visión: reinterpretar tradiciones desde una mirada contemporánea, donde la precisión, el producto y la experiencia son protagonistas.

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Lotti

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Lotti fusiona tradición suiza e ingredientes mexicanos en una casona porfiriana de Roma Norte. Una propuesta donde el producto y el sabor son siempre protagonistas. (Fotografía: José Miguel Ramírez )

¿Quién está detrás del concepto?

De nacionalidad suiza, el chef Luc Liebster se formó en restaurantes como Steirereck, en Viena, y Pujol, en la Ciudad de México. Su propuesta reinterpreta platillos clásicos de la cocina europea desde una perspectiva actual, utilizando ingredientes locales.

Lo que debes saber

Ubicado en una casona porfiriana de 1915 en la Roma Norte, el restaurante abrió hace apenas unos meses. El espacio, conceptualizado por la arquitecta Rosela Barraza, conserva materiales originales como madera, tabique y techos expuestos, integrándolos con metal, mármol y azulejos artesanales.

El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo define un concepto que busca tender un puente entre Suiza y México. El nombre fue elegido por el chef en honor a su abuela.

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Del chef Luc Liebster, Lotti apuesta por una cocina cercana y sensible con platos como las papas hasselback con hueva de trucha ahumada y los capuns en salsa de quesos. (Fotografía: José Miguel Ramírez )

Tipo de comida

La propuesta de Lotti se quiere sensible, cercana y anclada en el barrio. La tradición suiza y el contexto mexicano se fusionan en platos llenos de significado y sabor. El enfoque principal es resaltar las cualidades de cada ingrediente, sin adornos innecesarios. “Todo tiene un sentido y un propósito enfocado en el sabor: el producto siempre es el protagonista”, asegura Liebster.

Obligatorio pedir


Las papas hasselback con aguacate y hueva de trucha ahumada son una gran forma de empezar, junto con el crudo de callo con calabaza o la tostada de camarón con limón kaffir y jamaica. Entre los fuertes destacan el rockot confitado y los capuns en salsa de quesos. Para cerrar, la tarta de chocolate con aceite de oliva.

@lotti_restaurante

Futari

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Inspirado en barras de sushi, izakayas y cocina kappo.png
Inspirado en barras de sushi, izakayas y cocina kappo, Futari mezcla sensibilidad japonesa y emoción europea en uno de los conceptos más interesantes del momento. (Fotografía: Futari )

¿Quién está detrás del concepto?

Daniel González y Edo López se conocieron en Japón mientras aprendían los secretos de la comida local en barras de sushi, casas de kaiseki e izakayas. De esa experiencia nació Futari, un concepto que fusiona la precisión japonesa y la emoción europea. El nombre, que significa “dos personas”, fue elegido porque sugiere cercanía, diálogo y el acto de compartir una mesa.

La cocina está a cargo del chef Andrés Sánchez ‘Siete’.

Lo que debes saber

Con una barra para 12 personas, Futari abre para comidas y cenas. Los comensales pueden ordenar a la carta o ponerse en manos del chef para vivir una experiencia guiada tipo omakase.

Aunque el espacio es reducido, permite cercanía con el equipo de cocina para apreciar la precisión y técnica en la preparación. Un gran acierto es la selección musical reproducida a través de un equipo de alta fidelidad.

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Futari lleva la precisión japonesa a un formato íntimo de solo 12 personas, donde nigiris impecables y técnica refinada son el centro de la experiencia. (Fotografía: Futari)

Tipo de comida

En Futari existe un respeto absoluto por los ingredientes y las estaciones. Muchos pescados y mariscos llegan directamente de Japón y otros son de origen nacional; en ambos casos, la apuesta es por la máxima calidad y frescura.

El concepto se enmarca dentro del estilo kappo, una forma de alta cocina japonesa menos formal que los kaiseki. El menú no se limita al sushi, sino que integra técnicas de corte y cocción con influencia francesa articuladas en dos pilares:

  • Nigiris, sashimis y temakis
  • Otsumami (platillos que integran la esencia occidental

Qué pedir


Los nigiris son imprescindibles: huachinango, chutoro, toro o calamar destacan por una ejecución impecable. Entre los otsumami sobresalen el cogollo con aderezo de wasabi y nori, la hoja de shiso tempura con hotate y la hamburguesa de Wagyu.

@maison.futari

Terra by Zeru

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Terra by Zeru nació a partir de vinos seleccionados por algunos de los mejores sommeliers del mundo y hoy se transforma en una experiencia de fine dining en Roma Norte. (Fotografía: Terra by Zeru)

¿Quién está detrás del concepto?

El chef Israel Aretxiga, creador de restaurantes como Zeru, Asadito de Mar, Pedazo de Cielo y Casamarena, dirige esta nueva propuesta.

El concepto nació a partir de una serie de pop-ups realizados desde 2024 en Zeru Lomas, donde vinos seleccionados por sommeliers como Shua Ibáñez, Andrés Rodríguez y Rodrigo Briseño inspiraron platillos creados para armonizar con ellos.

Lo que debes saber

Ubicado dentro del hotel Casona Roma Norte, el restaurante es un espacio íntimo de cocina abierta con capacidad para alrededor de 20 comensales.

La experiencia puede comenzar en el bar exterior, con un menú de snacks, antes de pasar al fine dining. Los clientes pueden ordenar a la carta o elegir un menú degustación, con o sin maridaje.

También existe una selección de bebidas no espirituosas pensadas para acompañar los alimentos. Arisbeth Araujo y Aisha Moreno son las sommeliers encargadas de guiar la experiencia.

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La cocina de Israel Aretxiga mezcla influencias españolas, mediterráneas y japonesas con ingredientes mexicanos en un menú pensado para armonizar con cada bebida.
 (Fotografía: Terra by Zeru)

Tipo de comida

Tomando en cuenta que el menú fue creado a partir de la selección de vinos, sakes y destilados, se puede ver mucha influencia de los otros conceptos surgidos de la mente de Aretxiga.

Preparaciones de la cocina española y mediterránea, técnicas de la cocina francesa y japonesa, e ingredientes mexicanos se mezclan en una serie de recetas que demuestran que las fusiones son un terreno fértil para la creatividad.

Qué pedir


Entre los platillos más destacados están el canutillo de foie y atún caramelizado, la gamba roja con beurre blanc y limón negro, y la codorniz con mole manchamanteles y aligot de plátano macho. El final ideal: la tarta de aguacate.

@terra_x_zeru

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Cocina de autor Ciudad de México

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