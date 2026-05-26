Lotti

Lotti fusiona tradición suiza e ingredientes mexicanos en una casona porfiriana de Roma Norte. Una propuesta donde el producto y el sabor son siempre protagonistas. (Fotografía: José Miguel Ramírez )

¿Quién está detrás del concepto?

De nacionalidad suiza, el chef Luc Liebster se formó en restaurantes como Steirereck, en Viena, y Pujol, en la Ciudad de México. Su propuesta reinterpreta platillos clásicos de la cocina europea desde una perspectiva actual, utilizando ingredientes locales.

Lo que debes saber

Ubicado en una casona porfiriana de 1915 en la Roma Norte, el restaurante abrió hace apenas unos meses. El espacio, conceptualizado por la arquitecta Rosela Barraza, conserva materiales originales como madera, tabique y techos expuestos, integrándolos con metal, mármol y azulejos artesanales.

El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo define un concepto que busca tender un puente entre Suiza y México. El nombre fue elegido por el chef en honor a su abuela.

Del chef Luc Liebster, Lotti apuesta por una cocina cercana y sensible con platos como las papas hasselback con hueva de trucha ahumada y los capuns en salsa de quesos. (Fotografía: José Miguel Ramírez )

Tipo de comida

La propuesta de Lotti se quiere sensible, cercana y anclada en el barrio. La tradición suiza y el contexto mexicano se fusionan en platos llenos de significado y sabor. El enfoque principal es resaltar las cualidades de cada ingrediente, sin adornos innecesarios. “Todo tiene un sentido y un propósito enfocado en el sabor: el producto siempre es el protagonista”, asegura Liebster.

Obligatorio pedir

Las papas hasselback con aguacate y hueva de trucha ahumada son una gran forma de empezar, junto con el crudo de callo con calabaza o la tostada de camarón con limón kaffir y jamaica. Entre los fuertes destacan el rockot confitado y los capuns en salsa de quesos. Para cerrar, la tarta de chocolate con aceite de oliva.

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