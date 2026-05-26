La escena gastronómica de la Ciudad de México continúa expandiéndose con propuestas que encuentran en la mezcla de culturas, técnicas y sensibilidades un terreno fértil para la creatividad. Estas tres aperturas recientes comparten una visión: reinterpretar tradiciones desde una mirada contemporánea, donde la precisión, el producto y la experiencia son protagonistas.
Tres nuevos restaurantes en CDMX que exploran las fusiones desde la técnica, el vino y la identidad
Lotti
¿Quién está detrás del concepto?
De nacionalidad suiza, el chef Luc Liebster se formó en restaurantes como Steirereck, en Viena, y Pujol, en la Ciudad de México. Su propuesta reinterpreta platillos clásicos de la cocina europea desde una perspectiva actual, utilizando ingredientes locales.
Lo que debes saber
Ubicado en una casona porfiriana de 1915 en la Roma Norte, el restaurante abrió hace apenas unos meses. El espacio, conceptualizado por la arquitecta Rosela Barraza, conserva materiales originales como madera, tabique y techos expuestos, integrándolos con metal, mármol y azulejos artesanales.
El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo define un concepto que busca tender un puente entre Suiza y México. El nombre fue elegido por el chef en honor a su abuela.
Tipo de comida
La propuesta de Lotti se quiere sensible, cercana y anclada en el barrio. La tradición suiza y el contexto mexicano se fusionan en platos llenos de significado y sabor. El enfoque principal es resaltar las cualidades de cada ingrediente, sin adornos innecesarios. “Todo tiene un sentido y un propósito enfocado en el sabor: el producto siempre es el protagonista”, asegura Liebster.
Obligatorio pedir
Las papas hasselback con aguacate y hueva de trucha ahumada son una gran forma de empezar, junto con el crudo de callo con calabaza o la tostada de camarón con limón kaffir y jamaica. Entre los fuertes destacan el rockot confitado y los capuns en salsa de quesos. Para cerrar, la tarta de chocolate con aceite de oliva.
@lotti_restaurante
Futari
¿Quién está detrás del concepto?
Daniel González y Edo López se conocieron en Japón mientras aprendían los secretos de la comida local en barras de sushi, casas de kaiseki e izakayas. De esa experiencia nació Futari, un concepto que fusiona la precisión japonesa y la emoción europea. El nombre, que significa “dos personas”, fue elegido porque sugiere cercanía, diálogo y el acto de compartir una mesa.
La cocina está a cargo del chef Andrés Sánchez ‘Siete’.
Lo que debes saber
Con una barra para 12 personas, Futari abre para comidas y cenas. Los comensales pueden ordenar a la carta o ponerse en manos del chef para vivir una experiencia guiada tipo omakase.
Aunque el espacio es reducido, permite cercanía con el equipo de cocina para apreciar la precisión y técnica en la preparación. Un gran acierto es la selección musical reproducida a través de un equipo de alta fidelidad.
Tipo de comida
En Futari existe un respeto absoluto por los ingredientes y las estaciones. Muchos pescados y mariscos llegan directamente de Japón y otros son de origen nacional; en ambos casos, la apuesta es por la máxima calidad y frescura.
El concepto se enmarca dentro del estilo kappo, una forma de alta cocina japonesa menos formal que los kaiseki. El menú no se limita al sushi, sino que integra técnicas de corte y cocción con influencia francesa articuladas en dos pilares:
- Nigiris, sashimis y temakis
- Otsumami (platillos que integran la esencia occidental
Qué pedir
Los nigiris son imprescindibles: huachinango, chutoro, toro o calamar destacan por una ejecución impecable. Entre los otsumami sobresalen el cogollo con aderezo de wasabi y nori, la hoja de shiso tempura con hotate y la hamburguesa de Wagyu.
@maison.futari
Terra by Zeru
¿Quién está detrás del concepto?
El chef Israel Aretxiga, creador de restaurantes como Zeru, Asadito de Mar, Pedazo de Cielo y Casamarena, dirige esta nueva propuesta.
El concepto nació a partir de una serie de pop-ups realizados desde 2024 en Zeru Lomas, donde vinos seleccionados por sommeliers como Shua Ibáñez, Andrés Rodríguez y Rodrigo Briseño inspiraron platillos creados para armonizar con ellos.
Lo que debes saber
Ubicado dentro del hotel Casona Roma Norte, el restaurante es un espacio íntimo de cocina abierta con capacidad para alrededor de 20 comensales.
La experiencia puede comenzar en el bar exterior, con un menú de snacks, antes de pasar al fine dining. Los clientes pueden ordenar a la carta o elegir un menú degustación, con o sin maridaje.
También existe una selección de bebidas no espirituosas pensadas para acompañar los alimentos. Arisbeth Araujo y Aisha Moreno son las sommeliers encargadas de guiar la experiencia.
Tipo de comida
Tomando en cuenta que el menú fue creado a partir de la selección de vinos, sakes y destilados, se puede ver mucha influencia de los otros conceptos surgidos de la mente de Aretxiga.
Preparaciones de la cocina española y mediterránea, técnicas de la cocina francesa y japonesa, e ingredientes mexicanos se mezclan en una serie de recetas que demuestran que las fusiones son un terreno fértil para la creatividad.
Qué pedir
Entre los platillos más destacados están el canutillo de foie y atún caramelizado, la gamba roja con beurre blanc y limón negro, y la codorniz con mole manchamanteles y aligot de plátano macho. El final ideal: la tarta de aguacate.
@terra_x_zeru