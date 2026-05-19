Falta menos de un mes para que dé inicio el Mundial y, si algo hemos entendido, es que este no solo se vive en la cancha. Todo México, que este año celebra doble al ser sede mundialista, quiere ser parte de esos momentos en donde la alegría se mezcla con la pasión futbolera. Sin embargo, para Maizajo, el sabor también debía formar parte de la experiencia, por lo que a partir del 11 de junio se convertirá en sede mundialista.
Entre goles y tacos: Estación Maizajo se convierte en sede mundialista
Falta menos de un mes para que dé inicio el Mundial y, si algo hemos entendido, es que este no solo se vive en la cancha. Todo México, que este año celebra doble al ser sede mundialista, quiere ser parte de esos momentos en donde la alegría se mezcla con la pasión futbolera. Sin embargo, para Maizajo, el sabor también debía formar parte de la experiencia, por lo que a partir del 11 de junio se convertirá en sede mundialista.
Por supuesto, el terreno de juego seguirá siendo el mismo, pero para esta temporada mundialista Maizajo se mudará a Estación Indianilla para fusionarse y convertirse en Estación Maizajo, el lugar en donde la emoción del juego se servirá en una tortilla recién hecha.
A partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio, prácticamente durante toda la Copa Mundial, Estación Maizajo será el punto de reunión en donde el fútbol no solo se gritará, también se saboreará.
Esta pop-up nace como una celebración de lo hecho en México, especialmente del maíz, un ingrediente profundamente arraigado a nuestra cultura, a la comida y a los encuentros. Todo lo que representa este espacio gira alrededor de esa conexión.
Estación Maizajo acompañará cada partido del Mundial.
Para que nunca te quedes sin disfrutar, el espacio transmitirá todos los encuentros, además de celebrar las llamadas Maizajadas: reuniones especiales en donde el maíz será el protagonista y el punto de conexión entre asistentes y chefs.
Esta será la programación:
- 14 de junio: Oscar Segundo y Xrysw Ruelas (Xokol, Guadalajara)
- 19 de junio: Javier Plascencia (Jazamango, Todos Santos, BCS) y Lorea Olavarri (ER RRE)
- 23 de junio: Chef sorpresa
- 29 de junio: Alfredo Villanueva (Villa Torel, Baja California) y Gerardo Vázquez Lugo (Nicos, CDMX)
- 6 de julio: Joel Ornelas (Tintoque, Vallarta) y Rafael Zaga (Galea, CDMX)
- 10 de julio: Chuy Villarreal (Cara de Vaca y Orinoco, Monterrey) y Fabiola Escobosa (Cana y Gia, CDMX)
Estación Maizajo nace de una certeza: en México, los momentos más importantes siempre se viven alrededor de la mesa. En el contexto del Mundial, esa energía colectiva encuentra su punto de encuentro en el maíz, ingrediente esencial de nuestra cultura y símbolo de identidad compartida.
Visita Estación Maizajo en Estación Indianilla, CDMX, a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio, en un horario de 10:00 a 22:00 hrs.