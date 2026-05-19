Por supuesto, el terreno de juego seguirá siendo el mismo, pero para esta temporada mundialista Maizajo se mudará a Estación Indianilla para fusionarse y convertirse en Estación Maizajo, el lugar en donde la emoción del juego se servirá en una tortilla recién hecha.

Estación Maizajo nace de una idea simple: en México, los momentos más importantes siempre suceden alrededor de la mesa. (Fotografías: Estación Maizajo - José Miguel Ramírez )

A partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio, prácticamente durante toda la Copa Mundial, Estación Maizajo será el punto de reunión en donde el fútbol no solo se gritará, también se saboreará.

Esta pop-up nace como una celebración de lo hecho en México, especialmente del maíz, un ingrediente profundamente arraigado a nuestra cultura, a la comida y a los encuentros. Todo lo que representa este espacio gira alrededor de esa conexión.

Estación Maizajo acompañará cada partido del Mundial.

Para que nunca te quedes sin disfrutar, el espacio transmitirá todos los encuentros, además de celebrar las llamadas Maizajadas: reuniones especiales en donde el maíz será el protagonista y el punto de conexión entre asistentes y chefs.