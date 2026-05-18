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Viajes y Gourmet

Aquazzura Bar reabre sus puertas justo a tiempo para disfrutar del verano en Roma

¿Tienes planes de viajar a Roma este verano? Agrega Aquazzura Bar a tu lista, el hotspot ubicado en el corazón de la Ciudad del Amor perfecto para los días soleados de la ciudad.
lun 18 mayo 2026 09:51 PM
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Aquazzura Bar reabre en el jardín secreto del Hotel de Russie como uno de los spots más exclusivos para vivir el verano en Roma. (Fotografías: Aquazzura Bar)

Con una de las vistas más privilegiadas de Roma y una atmósfera que captura el espíritu despreocupado del verano italiano, Aquazzura Bar reabre sus puertas para una nueva temporada llena de estilo y coctelería, consolidándose como una de las propuestas más elegantes de la ciudad.

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Ubicado dentro del icónico jardín secreto del Hotel de Russie, en Via del Babuino, este hotspot se ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para locales como para viajeros que buscan disfrutar la dolce vita entre diseño, terrazas vibrantes y tardes eternas bajo el sol romano.

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Entre Piazza del Popolo y la Plaza de España, Aquazzura Bar combina diseño, moda y terrazas vibrantes en uno de los escenarios más elegantes de Roma. (Fotografía: Aquazzura Bar)

Un ícono romano está de regreso: Aquazzura Bar

Aquazzura Bar ofrecerá una propuesta de coctelería de autor acompañada de activaciones dedicadas al tequila. Aunque no se trata de un destilado local, la carta de cócteles, diseñada por Mattia Capezzuoli, explorará perfiles intensos, frescos y envolventes inspirados en el ritmo del verano romano.

Entre las nuevas creaciones destacan Picante, de carácter vibrante y especiado; Smokey, profundo y lleno de matices ahumados; y Blanco, una propuesta cristalina y minimalista pensada para acompañar las noches dentro del ambiente refinado del bar.

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La nueva carta de coctelería creada por Mattia Capezzuoli incluye propuestas como Picante, Smokey y Blanco, inspiradas en el espíritu del verano italiano. (Fotografía: Aquazzura Bar)

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La otra parte del alma de Aquazzura Bar es la gastronomía firmada por el chef Fulvio Pierangelini, quien, para los cálidos días de verano, creó la experiencia “Euro Summer”, una propuesta que incluirá platillos enfocados en ingredientes de temporada y sabores ligeros. Entre ellos destacan el pez espada con pimienta verde, los espetos de pollo marinado con batata infusionada con limón, así como una selección de tapas y tacos.

Por supuesto, lo que hace tan especial a este spot es su exuberante jardín, su atmósfera discreta y su identidad ligada al universo de la moda, además de su privilegiada ubicación entre la Piazza del Popolo y la Escalinata de la Plaza de España.

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Roma Cocina de autor Cocteles

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