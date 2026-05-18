Ubicado dentro del icónico jardín secreto del Hotel de Russie, en Via del Babuino, este hotspot se ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para locales como para viajeros que buscan disfrutar la dolce vita entre diseño, terrazas vibrantes y tardes eternas bajo el sol romano.

Entre Piazza del Popolo y la Plaza de España, Aquazzura Bar combina diseño, moda y terrazas vibrantes en uno de los escenarios más elegantes de Roma. (Fotografía: Aquazzura Bar)

Un ícono romano está de regreso: Aquazzura Bar

Aquazzura Bar ofrecerá una propuesta de coctelería de autor acompañada de activaciones dedicadas al tequila. Aunque no se trata de un destilado local, la carta de cócteles, diseñada por Mattia Capezzuoli, explorará perfiles intensos, frescos y envolventes inspirados en el ritmo del verano romano.

Entre las nuevas creaciones destacan Picante, de carácter vibrante y especiado; Smokey, profundo y lleno de matices ahumados; y Blanco, una propuesta cristalina y minimalista pensada para acompañar las noches dentro del ambiente refinado del bar.