Con una de las vistas más privilegiadas de Roma y una atmósfera que captura el espíritu despreocupado del verano italiano, Aquazzura Bar reabre sus puertas para una nueva temporada llena de estilo y coctelería, consolidándose como una de las propuestas más elegantes de la ciudad.
Aquazzura Bar reabre sus puertas justo a tiempo para disfrutar del verano en Roma
Con una de las vistas más privilegiadas de Roma y una atmósfera que captura el espíritu despreocupado del verano italiano, Aquazzura Bar reabre sus puertas para una nueva temporada llena de estilo y coctelería, consolidándose como una de las propuestas más elegantes de la ciudad.
Ubicado dentro del icónico jardín secreto del Hotel de Russie, en Via del Babuino, este hotspot se ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para locales como para viajeros que buscan disfrutar la dolce vita entre diseño, terrazas vibrantes y tardes eternas bajo el sol romano.
Un ícono romano está de regreso: Aquazzura Bar
Aquazzura Bar ofrecerá una propuesta de coctelería de autor acompañada de activaciones dedicadas al tequila. Aunque no se trata de un destilado local, la carta de cócteles, diseñada por Mattia Capezzuoli, explorará perfiles intensos, frescos y envolventes inspirados en el ritmo del verano romano.
Entre las nuevas creaciones destacan Picante, de carácter vibrante y especiado; Smokey, profundo y lleno de matices ahumados; y Blanco, una propuesta cristalina y minimalista pensada para acompañar las noches dentro del ambiente refinado del bar.
La otra parte del alma de Aquazzura Bar es la gastronomía firmada por el chef Fulvio Pierangelini, quien, para los cálidos días de verano, creó la experiencia “Euro Summer”, una propuesta que incluirá platillos enfocados en ingredientes de temporada y sabores ligeros. Entre ellos destacan el pez espada con pimienta verde, los espetos de pollo marinado con batata infusionada con limón, así como una selección de tapas y tacos.
Por supuesto, lo que hace tan especial a este spot es su exuberante jardín, su atmósfera discreta y su identidad ligada al universo de la moda, además de su privilegiada ubicación entre la Piazza del Popolo y la Escalinata de la Plaza de España.