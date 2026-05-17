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Viajes y Gourmet

Six Senses London inaugura en The Whiteley y redefine el bienestar urbano

Six Senses London abre sus puertas dentro de The Whiteley con una propuesta que combina bienestar, diseño y hospitalidad en el corazón de Bayswater.
dom 17 mayo 2026 12:15 PM
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Six Senses London abrió sus puertas dentro de The Whiteley, integrando diseño contemporáneo, bienestar y hospitalidad en uno de los edificios históricos más emblemáticos de Bayswater. (Fotografías: Six Senses London)

Es oficial: El hotel Six Senses London abrió sus puertas dentro de The Whiteley, el histórico edificio ubicado en Queensway, Bayswater, marcando la llegada de la marca al Reino Unido con una propuesta enfocada en bienestar, diseño y hospitalidad.

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Ubicado cerca de Hyde Park y Notting Hill, el hotel cuenta con 109 habitaciones y suites, además de 14 residencias privadas. El proyecto conserva elementos arquitectónicos originales del edificio, incluyendo su emblemática escalera central restaurada, integrando detalles Art Déco, materiales cálidos y una estética inspirada en la Gran Exposición de 1851.

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El hotel cuenta con 109 habitaciones y suites, además de 14 residencias privadas diseñadas para generar una sensación de calma y conexión en medio de la ciudad. (Fotografías: Six Senses London)

El diseño estuvo a cargo de AvroKO junto con EPR Architects, mientras que Foster + Partners participó en la restauración estructural del inmueble. La experiencia busca generar una sensación de conexión y calma dentro del entorno urbano.

Bienestar en el corazón de Londres

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El Six Senses Spa London incorpora la primera piscina de magnesio en Londres, junto con experiencias enfocadas en recuperación, descanso profundo y longevidad.
 (Fotografías: Six Senses London)

Uno de los principales atractivos es el Six Senses Spa London, un espacio de 2,300 metros cuadrados que incluye gimnasio, estudios de yoga, hammam, crioterapia, terapias de luz roja, programas personalizados enfocados en descanso, rendimiento y recuperación y la primera piscina de magnesio en Londres, perfecta para recuperarte después de tu sesión.

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La experiencia en el spa también incluye el Biohack Recovery Lounge, que ofrece recuperación acelerada y terapias personalizada PEMF. Mientras que el Wellness Center ofrece consultas privadas y evaluaciones funcionales, incluido un análisis de biomarcadores.

La gastronomía como parte de la experiencia

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La propuesta gastronómica del hotel sigue la filosofía “Eat With Six Senses”, celebrando ingredientes locales, cocina vegetal, fermentación y técnicas tradicionales de conservación.
 (Fotografías: Six Senses London)

La experiencia gastronómica también ocupa un lugar central dentro del proyecto. Siguiendo los principios “Eat With Six Senses”, la oferta culinaria celebra ingredientes locales, estacionales y sostenibles mediante menús centrados en vegetales, técnicas ancestrales de conservación y cocina al fuego. Whiteley’s Kitchen, Bar and Café presenta una reinterpretación contemporánea de la cocina británica bajo la dirección del Executive Chef Eliano Crespi y el Head Chef José Jara, mientras que el laboratorio interno de fermentación desarrolla conservas, frutas fermentadas y koji elaborados dentro del hotel.

La propuesta se extiende también a la mixología y al bienestar sensorial. Los cócteles, con y sin alcohol, priorizan ingredientes naturales y colaboraciones con el Alchemy Bar del hotel, un espacio inspirado en una botica contemporánea donde hierbas recolectadas localmente se transforman en tónicos y mezclas utilizadas tanto en tratamientos como en experiencias gastronómicas y rituales de spa.

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Además del hotel, el proyecto alberga Six Senses Place London, el primer club social y de bienestar de la marca a nivel mundial, enfocado en comunidad, crecimiento personal y experiencias restaurativas.
 (Fotografías: Six Senses London)

La naturaleza forma parte esencial de la experiencia de Six Senses London. El hotel integra más de 1150 metros cuadrados de techos verdes, sistemas de captación de agua pluvial y operaciones libres de plásticos de un solo uso. Además, a través de su Earth Lab, impulsa talleres enfocados en reutilización y preparación botánica, mientras que el 0.5% de los ingresos del hotel se destina al Regenerative Impact Fund para apoyar iniciativas ambientales y sociales basadas en la comunidad.

Otro de los espacios distintivos es Six Senses Place London, el primer club social y de bienestar de la marca a nivel mundial, concebido como un punto de encuentro para experiencias restaurativas, conversaciones sobre desarrollo personal y actividades alineadas con los cambios de estación y los ritmos culturales de la ciudad.

Las reservaciones para Six Senses London ya están disponibles a través de Six Senses, mientras que las solicitudes para membresía de Six Senses Place London pueden realizarse en la plataforma oficial del club.

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