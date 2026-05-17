Es oficial: El hotel Six Senses London abrió sus puertas dentro de The Whiteley, el histórico edificio ubicado en Queensway, Bayswater, marcando la llegada de la marca al Reino Unido con una propuesta enfocada en bienestar, diseño y hospitalidad.
Six Senses London inaugura en The Whiteley y redefine el bienestar urbano
Es oficial: El hotel Six Senses London abrió sus puertas dentro de The Whiteley, el histórico edificio ubicado en Queensway, Bayswater, marcando la llegada de la marca al Reino Unido con una propuesta enfocada en bienestar, diseño y hospitalidad.
Ubicado cerca de Hyde Park y Notting Hill, el hotel cuenta con 109 habitaciones y suites, además de 14 residencias privadas. El proyecto conserva elementos arquitectónicos originales del edificio, incluyendo su emblemática escalera central restaurada, integrando detalles Art Déco, materiales cálidos y una estética inspirada en la Gran Exposición de 1851.
El diseño estuvo a cargo de AvroKO junto con EPR Architects, mientras que Foster + Partners participó en la restauración estructural del inmueble. La experiencia busca generar una sensación de conexión y calma dentro del entorno urbano.
Bienestar en el corazón de Londres
Uno de los principales atractivos es el Six Senses Spa London, un espacio de 2,300 metros cuadrados que incluye gimnasio, estudios de yoga, hammam, crioterapia, terapias de luz roja, programas personalizados enfocados en descanso, rendimiento y recuperación y la primera piscina de magnesio en Londres, perfecta para recuperarte después de tu sesión.
La experiencia en el spa también incluye el Biohack Recovery Lounge, que ofrece recuperación acelerada y terapias personalizada PEMF. Mientras que el Wellness Center ofrece consultas privadas y evaluaciones funcionales, incluido un análisis de biomarcadores.
La gastronomía como parte de la experiencia
La experiencia gastronómica también ocupa un lugar central dentro del proyecto. Siguiendo los principios “Eat With Six Senses”, la oferta culinaria celebra ingredientes locales, estacionales y sostenibles mediante menús centrados en vegetales, técnicas ancestrales de conservación y cocina al fuego. Whiteley’s Kitchen, Bar and Café presenta una reinterpretación contemporánea de la cocina británica bajo la dirección del Executive Chef Eliano Crespi y el Head Chef José Jara, mientras que el laboratorio interno de fermentación desarrolla conservas, frutas fermentadas y koji elaborados dentro del hotel.
La propuesta se extiende también a la mixología y al bienestar sensorial. Los cócteles, con y sin alcohol, priorizan ingredientes naturales y colaboraciones con el Alchemy Bar del hotel, un espacio inspirado en una botica contemporánea donde hierbas recolectadas localmente se transforman en tónicos y mezclas utilizadas tanto en tratamientos como en experiencias gastronómicas y rituales de spa.
La naturaleza forma parte esencial de la experiencia de Six Senses London. El hotel integra más de 1150 metros cuadrados de techos verdes, sistemas de captación de agua pluvial y operaciones libres de plásticos de un solo uso. Además, a través de su Earth Lab, impulsa talleres enfocados en reutilización y preparación botánica, mientras que el 0.5% de los ingresos del hotel se destina al Regenerative Impact Fund para apoyar iniciativas ambientales y sociales basadas en la comunidad.
Otro de los espacios distintivos es Six Senses Place London, el primer club social y de bienestar de la marca a nivel mundial, concebido como un punto de encuentro para experiencias restaurativas, conversaciones sobre desarrollo personal y actividades alineadas con los cambios de estación y los ritmos culturales de la ciudad.
Las reservaciones para Six Senses London ya están disponibles a través de Six Senses, mientras que las solicitudes para membresía de Six Senses Place London pueden realizarse en la plataforma oficial del club.