La experiencia en el spa también incluye el Biohack Recovery Lounge, que ofrece recuperación acelerada y terapias personalizada PEMF. Mientras que el Wellness Center ofrece consultas privadas y evaluaciones funcionales, incluido un análisis de biomarcadores.

La gastronomía como parte de la experiencia

La propuesta gastronómica del hotel sigue la filosofía “Eat With Six Senses”, celebrando ingredientes locales, cocina vegetal, fermentación y técnicas tradicionales de conservación.

(Fotografías: Six Senses London)

La experiencia gastronómica también ocupa un lugar central dentro del proyecto. Siguiendo los principios “Eat With Six Senses”, la oferta culinaria celebra ingredientes locales, estacionales y sostenibles mediante menús centrados en vegetales, técnicas ancestrales de conservación y cocina al fuego. Whiteley’s Kitchen, Bar and Café presenta una reinterpretación contemporánea de la cocina británica bajo la dirección del Executive Chef Eliano Crespi y el Head Chef José Jara, mientras que el laboratorio interno de fermentación desarrolla conservas, frutas fermentadas y koji elaborados dentro del hotel.

La propuesta se extiende también a la mixología y al bienestar sensorial. Los cócteles, con y sin alcohol, priorizan ingredientes naturales y colaboraciones con el Alchemy Bar del hotel, un espacio inspirado en una botica contemporánea donde hierbas recolectadas localmente se transforman en tónicos y mezclas utilizadas tanto en tratamientos como en experiencias gastronómicas y rituales de spa.

Además del hotel, el proyecto alberga Six Senses Place London, el primer club social y de bienestar de la marca a nivel mundial, enfocado en comunidad, crecimiento personal y experiencias restaurativas.

(Fotografías: Six Senses London)

La naturaleza forma parte esencial de la experiencia de Six Senses London. El hotel integra más de 1150 metros cuadrados de techos verdes, sistemas de captación de agua pluvial y operaciones libres de plásticos de un solo uso. Además, a través de su Earth Lab, impulsa talleres enfocados en reutilización y preparación botánica, mientras que el 0.5% de los ingresos del hotel se destina al Regenerative Impact Fund para apoyar iniciativas ambientales y sociales basadas en la comunidad.

Otro de los espacios distintivos es Six Senses Place London, el primer club social y de bienestar de la marca a nivel mundial, concebido como un punto de encuentro para experiencias restaurativas, conversaciones sobre desarrollo personal y actividades alineadas con los cambios de estación y los ritmos culturales de la ciudad.

Las reservaciones para Six Senses London ya están disponibles a través de Six Senses, mientras que las solicitudes para membresía de Six Senses Place London pueden realizarse en la plataforma oficial del club.

