Las celebraciones del 750 aniversario de Ámsterdam –celebrado en 2025– fueron la excusa perfecta para visitar una de las capitales más liberales y culturalmente dinámicas de Europa. Si bien para muchos es solo un punto de conexión aérea con el resto del mundo y su vocación global está relacionada con el comercio, la logística internacional y el sector financiero, esta ciudad ofrece una riqueza artística, arquitectónica e histórica llena de datos curiosos y de prodigios de la ingeniería que se pueden admirar en muy pocos lugares del mundo.
Ámsterdam: la nación que le ganó terreno al mar
Gracias a una iniciativa conjunta de American Express y Aeroméxico, empresas que se encargaron de crear un itinerario cuidadosamente curado para llevar impreso el sello Centurion y Premier One, pudimos explorar Ámsterdam por tierra y por agua, descubriendo hechos tan sorprendentes como que su nombre original era Aemstelledamme –un vocablo que hace referencia al río Amstel, que atraviesa la ciudad, y a las presas que se construyeron para controlar las corrientes–, que la ciudad se encuentra dos metros por debajo del nivel del mar y que los neerlandeses le han ganado al agua un 17 por ciento de su territorio actual a lo largo de los siglos, entre muchos otros.
Entre hoteles cuya historia está profundamente relacionada con la vida política y artística de la ciudad, museos con colecciones envidiables, barrios con personalidad única, canales que cambian el rostro de las fachadas con la luz que se refleja en su superficie, el aroma de los stroopwafels inundando el aire y cientos de miles de bicicletas circulando por las calles, siete días se fueron como un suspiro cargado de nostalgia anticipada. Para quienes quieran vivir una experiencia marcada por el servicio excepcional, sabores tradicionales y recuerdos memorables, esta es una guía del Ámsterdam más sibarita y exclusivo.
Dónde hospedarse
SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM
Antes de convertirse en un hotel de cinco estrellas, uno de los más ricos en historia en la ciudad, este edificio fue un convento, sede de la marina neerlandesa y ayuntamiento de la ciudad. De hecho, fue en el salón conocido como la Cámara del Consejo donde contrajo matrimonio la reina Beatriz en 1966. El diseño de sus interiores es una mezcla entre sofisticación francesa y detalles estilísticos holandeses. Además de contar con amplias habitaciones, está estratégicamente ubicado a muy pocos pasos de Damplatz, uno de los monumentos históricos más representativos de la ciudad.
Desayunar en su restaurante Bridges, mientras se observa a los botes navegando en el canal que lo bordea es una manera inmejorable de comenzar el día. Una gran recomendación es participar en el tour que se realiza diariamente por la propiedad para conocer detalles de su arquitectura, de la colección de arte que alberga y visitar espacios tan especiales como la Cámara Matrimonial que está cubierta en su totalidad por murales pintados por Chris Lebeau en 1926. @sofitellegendthegrandamsterdam
PULITZER AMSTERDAM
Un total de 25 casas históricas de los canales integran este hotel que ofrece diseño contemporáneo salpicado de artesanía holandesa en todos sus rincones. En total suma 223 habitaciones de las cuales merecen una mención especial las llamadas Extraordinary Suites, pues cada una ha sido decorada con una temática distinta como las flores o el arte, por mencionar algunas. Durante el verano, su patio interior es ideal para desayunar o comer, además de que importantes atractivos turísticos como la casa de Ana Frank, galerías de arte y la calle Reestraat, perfecta para las compras, se encuentran en sus alrededores. Su restaurante Jansz, con su cocina abierta y su interpretación contemporánea de algunos clásicos de la cocina holandesa, es una parada imperdible. @pulitzer.amsterdam
MANDARIN ORIENTAL CONSERVATORIUM AMSTERDAM
En las inmediaciones de museos tan importantes como el dedicado a la vida y obra de Vincent van Gogh, el Rijksmuseum y el Stedelijk, este hotel que recientemente pasó a formar parte del portafolio de la cadena Mandarin Oriental deslumbra con unos interiores proyectados por el italiano Piero Lissoni. En vidas pasadas, el recinto funcionó como banco y, después, como escuela de música, pero hoy es uno de los destinos preferidos por viajeros que buscan instalaciones de primera con una visión contemporánea. El atrio central es el corazón de la propiedad y a su alrededor orbitan las 129 habitaciones, restaurantes como Barbounia y Taiko, con sus especialidades asiáticas, y boutiques que atraen tanto a huéspedes como a locales. El spa, localizado en el sótano, es un oasis de calma en el cual refugiarse tanto en días de calor como de frío.
DE L’EUROPE AMSTERDAM
Con vistas al río Amstel y con una inconfundible fachada color ladrillo, este edificio fue inaugurado en 1896 y desde entonces ha operado ininterrumpidamente como hotel. Su interior permite echar un vistazo a la elegancia clásica de los grandes hoteles de antaño y su historia está ligada a Heineken, una de las marcas más famosas del país. Se cuenta que Freddy Heineken –en cuyo honor fue bautizado su famoso bar– amaba esta propiedad y que atendía muchos asuntos de su empresa desde sus instalaciones.
Sus descendientes han decidido conservarlo y este año fue reconocido con tres llaves Michelin, con lo cual se convirtió en el primer hotel de los Países Bajos en ostentar dicha distinción. En su sección más nueva –el ala ‘t Huys– se encuentra una impresionante colección de suites temáticas diseñadas de la mano de importantes creativos o instituciones locales como el Museo Van Gogh, las hermanas Janssen o el dúo creativo conocido como Reserveboys. @deleuropeams
QUÉ COMER Y BEBER
FLORE
Localizado en el interior del hotel De L’Europe, este restaurante está a cargo del chef Bas van Kranen y cuenta con dos estrellas Michelin. El menú cambia cada temporada y se basa en los productos locales más frescos que van Kranen tiene disponibles. Como parte de su filosofía, ningún lácteo es empleado en ninguno de los platos que se preparan en el restaurante y, a la vez, esta decisión ha sido un detonador de la creatividad de todo el equipo. El uso de vegetales, hierbas, frutas, proteínas animales, pescados y mariscos cambia según la temporada para integrar un menú degustación que bien se puede acompañar con vinos o con preparaciones no alcohólicas elaboradas con fermentos, infusiones y otras originales técnicas. De ser posible, recomendamos reservar el privado que mira hacia la cocina en la que ocurre toda la magia delante de los ojos de los comensales. @restaurant.flore
PANCAKES
Además de los stroopwafles y las papas fritas –emblemas de la comida cotidiana de los holandeses–, los llamados dutch pancakes son una de esas creaciones que todo visitante debe probar. Si hubiera que describirlos de alguna manera, podría decirse que son una crepa sin doblar que puede ir acompañada de ingredientes salados o dulces. Los más tradicionales son los de jamón y queso holandés rallado. Para comerlos, la recomendación es enrollarlos como si fueran un gran taco.
PANCAKES es uno de los establecimientos más famosos –con distintas sucursales distribuidas por la ciudad–, y en él también se puede disfrutar de otra delicia holandesa: los poffertjes. Estos cumplen más la función de postre y básicamente son pequeños hot cakes, preparados en una sartén muy especial, que se sirven bañados de azúcar glass o con distintas opciones de salsas y mermeladas dulces.
PULITZER’S BAR
La atmósfera de este espacio –localizado dentro del hotel Pulitzer– es todo lo que uno esperaría de un bar de antaño: paredes oscuras, iluminación tenue, pesadas cortinas de terciopelo, mesas pequeñas y una barra que domina la escena con su selección de destilados. El tiempo parece detenerse aquí, a pesar de la agitación de las calles que se percibe a través de las ventanas. Esto bien puede ser efecto de sus cocteles clásicos o de otra selección de creaciones inspirada por algunos de los aromas más famosos de DS & Durga, casa perfumera neoyorquina con la cual el hotel tiene una alianza. Una observación importante es que debido a sus políticas no se permiten mesas de más de cuatro personas. @pulitzersbar.amsterdam
LIBERTINE
El Marché du Nord es otro de los mercados ambulantes que atraen tanto a locales como visitantes. Justo frente a la plaza en la que este se instala cada fin de semana, se encuentra este restaurante –enclavado en la esquina de NoMa y Prinsengracht– que es frecuentado por una gran cantidad de habitantes de Ámsterdam sea para desayunar, comer o cenar. Las especialidades francesas como el steak frites y los croque madame y croque monsieur salpican su menú, así como ensaladas y carnes. Si el clima lo permite, recomendamos pedir una de las mesas de la terraza para no perderse ningún detalle de la acción ocurriendo alrededor. @libertine.amsterdam
¿Qué hacer?
MUSEUMPLEIN
Ninguna visita a Ámsterdam está completa si no se recorre alguno de los muchos museos que le han dado fama internacional. El parque conocido como Museumplein está rodeado de algunos de los más icónicos comenzando por el museo Van Gogh, dedicado a la vida y obra del que probablemente sea el pintor más célebre de los Países Bajos. El Rijksmuseum es un imponente edificio del siglo XIX que alberga obras maestras del Siglo de Oro holandés y de arte europeo.
La ronda nocturna de Rembrandt y La lechera de Johannes Vermeer son apenas un ejemplo de las maravillas pictóricas que en su interior se encuentran. Por su parte, el Museo Stedelijk –con su inconfundible silueta de bañera gigante– está dedicado a promover el diseño y el arte moderno y contemporáneo con un programa de exposiciones que abarca disciplinas como fotografía, escultura y video, entre otras.
UN DÍA DE COMPRAS POR LA CIUDAD
Los amantes de las compras tienen opciones más que suficientes en la ciudad. De Bijenkorf es una tienda departamental, la más grande y antigua de la ciudad, con una muy completa selección de marcas de moda, cosmética, joyería y relojería, por mencionar algunas categorías. Si lo que se busca es explorar el universo de los diamantes y familiarizarse con una de las marcas de joyería con más tradición en la ciudad se pueden visitar las instalaciones de House of Gassan en la zona de Waterlooplein. Los amantes de los libros y las revistas encontrarán en Athenaeum Boekhandel un paraíso de muchos metros cuadrados con publicaciones de todos los géneros en varios idiomas.
RECORRER LOS CANALES EN BOTE
Si bien la ciudad invita a recorrerla a pie o en bicicleta, explorarla a bordo de un bote desde los canales cambia totalmente la perspectiva. Algunos hoteles como el Pulitzer y el Sofitel Legend The Grand cuentan con sus propias embarcaciones y con la ayuda de sus equipos pueden coordinar recorridos para sus huéspedes. Entre copas de vino espumoso y pequeños bites, los pasajeros pueden ir descubriendo detalles sobre la arquitectura e historia de la ciudad, admirar imponentes edificios como el museo Nemo –proyectado por Renzo Piano– e identificar puntos que inspiraron a artistas como Claude Monet a crear algunas de sus pinturas.
CASA MUSEO DE REMBRANDT
Sobre la calle Jodenbreestraat se encuentra una casa con una puerta verde y ventanas rojas que fue la residencia del pintor Rembrandt durante varias décadas del siglo XVII. El recorrido lleva a los visitantes por distintos rincones, desde la cocina hasta las habitaciones y su estudio, y permite darse una idea clara de cómo vivió junto a su familia. Sus procesos creativos, su pasión por el coleccionismo y la manera en que realizaba sus pigmentos son apenas algunos de los detalles compartidos durante el tour. En nuestro caso, algo que hizo todavía más especial la visita fue la posibilidad de cenar en la cocina un menú que recreó algunos platos típicos de la ciudad de aquella época gracias a una colaboración entre el museo, American Express y el Sofitel Legend The Grand Amsterdam. @museumrembrandthuis
CAMINAR POR EL PIJP
De espíritu bohemio y artístico, este barrio de Ámsterdam resguarda atractivos para todos los gustos e intereses. El mercado ambulante que se instala todos los días sobre la Albert Cuypstraat ofrece una muestra completa de los productos que apasionan a los habitantes de la ciudad: pescados y mariscos, quesos, flores, frutas, verduras y hasta ropa vintage.
En las calles aledañas, lo mismo se pueden encontrar panaderías y cafés ideales para sentarse, observar a la gente y leer un libro como Layers que restaurantes como Brut de Mer –en las inmediaciones de la plaza Gerard Douplein– en donde ordenar una copa de vino y algunas de las especialidades de mar como ostiones frescos y mejillones al vino blanco. En general, esta es una zona a la que vale mucho la pena llegar con tiempo para perderse y entrar en todos los establecimientos que nos llamen la atención.
¿POR QUÉ VIAJAR CON TRAVEL & LIFESTYLE SERVICES (TLS) DE AMERICAN EXPRESS?
Gracias a un equipo de especialistas en viajes de lujo, American Express puede ayudar a los tarjetahabientes que adquieran servicios de viaje a través de sus productos a diseñar itinerarios a medida conectando con la cultura, la gente, la cocina, el diseño y los lugares emblemáticos de cada destino. La red de lounges American Express garantiza comodidad y descanso alrededor del mundo –además de acceso a más de 1,200 salas Piority Pass en más de 130 países– y programas como Fine Hotels + Resorts y The Hotel Collection ofrecen beneficios como upgrades al registrarse, check-out extendido, desayunos y créditos de hasta 100 dólares para gastar durante su estancia. El servicio para reservaciones, seguimiento o atención de emergencias está disponible 24/7 y el seguro de la tarjeta brinda respaldo médico y hospitalario durante el viaje. Más información en: https://www.americanexpress.com/es-mx/travel/
UN DÍA FUERA DE LA CIUDAD
UNA VISTA A KINDERDIJK
Si de emblemas de los Países Bajos se trata, los molinos de viento ocupan un lugar preponderante. Kinderdijk es un sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en él se puede visitar una serie de 19 molinos del siglo XVIII que se construyeron para controlar el agua en la región de Alblasserward. Este recorrido permite entender la importancia que tienen los molinos de viento para el país, observar su funcionamiento y descubrir la manera en la que vivían las familias que se encargaban de asegurar su operación. @kinderdijk_official
PASAR LA TARDE EN RÓTERDAM
Una de las ciudades más afectadas por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fue Róterdam, un importante puerto comercial que tuvo que ser reconstruido después de los ataques. En cierto modo, esta es la razón por la cual la fisonomía de la ciudad es mucho más moderna y vanguardista que otras poblaciones neerlandesas que aún conservan sus zonas históricas. Un gran ejemplo de esta visión son las llamadas Casas Cubo –localizadas en pleno centro de la ciudad–, una unidad habitacional constituida por 32 casas integradas por cubos suspendidos y diseñadas por el arquitecto Piet Blom. En los alrededores se encuentra el Markthal, un imponente edificio que alberga departamentos y un mercado de comida que también merece una vista.
¿POR QUÉ VOLAR CON AEROMÉXICO?
Con una de las flotas más grandes y modernas del mundo, Aeroméxico es la aerolínea ideal para viajar a Ámsterdam desde 2016, sobre todo si es a bordo de la cabina Premier One. Actualmente, cuenta con un vuelo diario y algunas de las comodidades que pueden disfrutar los pasajeros de esta categoría son asientos que se convierten en camas –equipados con un duvet, almohada, cobertor y audífonos– menús gourmet, una impecable selección de vinos y destilados, ventanas con cinco niveles de opacidad, WiFi a bordo y pantallas individuales de 11”. Gracias a una colaboración con la marca francesa LANCEL, con quien Aeroméxico comparte valores de sostenibilidad y estándares premium, sus pasajeros disfrutan de kits integrados por pantuflas, antifaz, tapones para los oídos, artículos de higiene personal y productos de skincare de la marca Teology, con el fin de aumentar su confort a bordo. @aeromexico