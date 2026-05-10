Ámsterdam: la nación que le ganó terreno al mar

Gracias a una iniciativa conjunta de American Express y Aeroméxico, empresas que se encargaron de crear un itinerario cuidadosamente curado para llevar impreso el sello Centurion y Premier One, pudimos explorar Ámsterdam por tierra y por agua, descubriendo hechos tan sorprendentes como que su nombre original era Aemstelledamme –un vocablo que hace referencia al río Amstel, que atraviesa la ciudad, y a las presas que se construyeron para controlar las corrientes–, que la ciudad se encuentra dos metros por debajo del nivel del mar y que los neerlandeses le han ganado al agua un 17 por ciento de su territorio actual a lo largo de los siglos, entre muchos otros.

Entre hoteles cuya historia está profundamente relacionada con la vida política y artística de la ciudad, museos con colecciones envidiables, barrios con personalidad única, canales que cambian el rostro de las fachadas con la luz que se refleja en su superficie, el aroma de los stroopwafels inundando el aire y cientos de miles de bicicletas circulando por las calles, siete días se fueron como un suspiro cargado de nostalgia anticipada. Para quienes quieran vivir una experiencia marcada por el servicio excepcional, sabores tradicionales y recuerdos memorables, esta es una guía del Ámsterdam más sibarita y exclusivo.

Dónde hospedarse

SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM

Antes de convertirse en un hotel de cinco estrellas, uno de los más ricos en historia en la ciudad, este edificio fue un convento, sede de la marina neerlandesa y ayuntamiento de la ciudad. De hecho, fue en el salón conocido como la Cámara del Consejo donde contrajo matrimonio la reina Beatriz en 1966. El diseño de sus interiores es una mezcla entre sofisticación francesa y detalles estilísticos holandeses. Además de contar con amplias habitaciones, está estratégicamente ubicado a muy pocos pasos de Damplatz, uno de los monumentos históricos más representativos de la ciudad.

Desayunar en su restaurante Bridges, mientras se observa a los botes navegando en el canal que lo bordea es una manera inmejorable de comenzar el día. Una gran recomendación es participar en el tour que se realiza diariamente por la propiedad para conocer detalles de su arquitectura, de la colección de arte que alberga y visitar espacios tan especiales como la Cámara Matrimonial que está cubierta en su totalidad por murales pintados por Chris Lebeau en 1926. @sofitellegendthegrandamsterdam

PULITZER AMSTERDAM

Un total de 25 casas históricas de los canales integran este hotel que ofrece diseño contemporáneo salpicado de artesanía holandesa en todos sus rincones. En total suma 223 habitaciones de las cuales merecen una mención especial las llamadas Extraordinary Suites, pues cada una ha sido decorada con una temática distinta como las flores o el arte, por mencionar algunas. Durante el verano, su patio interior es ideal para desayunar o comer, además de que importantes atractivos turísticos como la casa de Ana Frank, galerías de arte y la calle Reestraat, perfecta para las compras, se encuentran en sus alrededores. Su restaurante Jansz, con su cocina abierta y su interpretación contemporánea de algunos clásicos de la cocina holandesa, es una parada imperdible. @pulitzer.amsterdam

MANDARIN ORIENTAL CONSERVATORIUM AMSTERDAM

En las inmediaciones de museos tan importantes como el dedicado a la vida y obra de Vincent van Gogh, el Rijksmuseum y el Stedelijk, este hotel que recientemente pasó a formar parte del portafolio de la cadena Mandarin Oriental deslumbra con unos interiores proyectados por el italiano Piero Lissoni. En vidas pasadas, el recinto funcionó como banco y, después, como escuela de música, pero hoy es uno de los destinos preferidos por viajeros que buscan instalaciones de primera con una visión contemporánea. El atrio central es el corazón de la propiedad y a su alrededor orbitan las 129 habitaciones, restaurantes como Barbounia y Taiko, con sus especialidades asiáticas, y boutiques que atraen tanto a huéspedes como a locales. El spa, localizado en el sótano, es un oasis de calma en el cual refugiarse tanto en días de calor como de frío.

DE L’EUROPE AMSTERDAM

Con vistas al río Amstel y con una inconfundible fachada color ladrillo, este edificio fue inaugurado en 1896 y desde entonces ha operado ininterrumpidamente como hotel. Su interior permite echar un vistazo a la elegancia clásica de los grandes hoteles de antaño y su historia está ligada a Heineken, una de las marcas más famosas del país. Se cuenta que Freddy Heineken –en cuyo honor fue bautizado su famoso bar– amaba esta propiedad y que atendía muchos asuntos de su empresa desde sus instalaciones.

Sus descendientes han decidido conservarlo y este año fue reconocido con tres llaves Michelin, con lo cual se convirtió en el primer hotel de los Países Bajos en ostentar dicha distinción. En su sección más nueva –el ala ‘t Huys– se encuentra una impresionante colección de suites temáticas diseñadas de la mano de importantes creativos o instituciones locales como el Museo Van Gogh, las hermanas Janssen o el dúo creativo conocido como Reserveboys. @deleuropeams