Entre los favoritos están los mariscos a las brasas, arroces y pastas frescas, además de una carta de vinos y coctelería pensada para acompañar tardes que fácilmente se extienden hasta la noche.

Cabuya Rooftop

Si lo que buscas es una terraza con vibra de escapada tropical, definitivamente hay que considerar a Cabuya Rooftop. Ubicado en el piso 17 del hotel Andaz Condesa, este rooftop combina vistas panorámicas de la ciudad con una atmósfera inspirada en la Riviera Maya: madera, vegetación, música relajada y una propuesta enfocada en cocina de mar y mixología de autor.

Es de esos lugares que funcionan igual de bien para una comida bajo el sol como para alargar la tarde entre cócteles y música al atardecer, entre ceviches, tacos de rib eye, pesca fresca y drinks con tequila y mezcal.

Botánico

Botánico se disfruta especialmente en temporada de calor gracias a su atmósfera rodeada de vegetación y su terraza abierta que logra sentirse lejos del ritmo de la ciudad.

El espacio, ubicado dentro de una antigua casona en la colonia Condesa, mezcla diseño natural, madera y jardines que acompañan perfecto una comida larga de fin de semana. Su cocina se enfoca en ingredientes de temporada y preparaciones al fuego, con una propuesta fresca y relajada donde destacan vegetales, pescados y platos para compartir. Ideal para una sobremesa sin prisa.

Hugo

Hugo es el lugar al que llegas por una copa de vino y terminas quedándote toda la tarde. Su terraza sobre Avenida Veracruz, entre Roma y Condesa, tiene una vibra relajada y europea que se disfruta especialmente en días de calor: mesas pequeñas al aire libre, luz suave al atardecer y una carta pensada para bajar el ritmo.

La propuesta gira alrededor de vinos naturales y cocina estilo bistró contemporáneo, con platos sencillos pero muy bien ejecutados que acompañan perfecto la sobremesa. Entre vegetación, copas frías y un ambiente íntimo, se ha convertido en uno de los spots favoritos.

¿Y el postre? Club Sorbet

Este spot mezcla dos placeres inesperadamente perfectos juntos: vino natural y helado artesanal. La atmósfera se siente casual, fresca y cero pretenciosa, ideal para una tarde entre amigos o una cita al atardecer.

Inspirado en los wine bars parisinos, su carta apuesta por copeo, vinos seleccionados y sabores de temporada que hacen que cada visita se sienta distinta. Más que un restaurante tradicional, es uno de esos lugares a los que vas por “una copa rápida” y terminas quedándote horas.