Con la llegada de los días más cálidos, las terrazas y restaurantes al aire libre se convierten en el plan perfecto para disfrutar la ciudad desde otra perspectiva. Ya sea para un brunch relajado, una comida entre amigos o una cena al atardecer, estos spots combinan buena comida, diseño y espacios abiertos ideales para escapar, aunque sea por unas horas, del ritmo y calor de la ciudad.
5 terrazas y restaurantes al aire libre para disfrutar los días de calor en la ciudad
Meroma
Para una comida larga en estos días de calor, una gran opción es Meroma, en la Roma Norte. Su terraza escondida y el ambiente relajado lo convierten en uno de esos lugares ideales para pasar la tarde entre sombra, vino y platos para compartir.
La propuesta mezcla influencias mediterráneas y contemporáneas con ingredientes locales, destacando pastas hechas en casa, vegetales de temporada y platos como el tagliolini con ragú de res y hoja santa o la pesca del día a la robata. Todo dentro de un espacio cálido y elegante que se disfruta especialmente cuando el clima invita a comer al aire libre.
Salazar
Otro spot perfecto para escapar del calor sin salir de la ciudad es Salazar. Ubicado frente al Ángel de la Independencia, este restaurante mezcla la sensación de un bistro de campo con una de las vistas más privilegiadas de Reforma.
Su terraza abierta, rodeada de madera, vegetación y luz natural, crea un ambiente ideal para comidas largas al atardecer o drinks en clima cálido. La propuesta gira alrededor de cocina al humo y leña, con platos para compartir y sabores que mezclan influencias del Golfo de México con técnicas contemporáneas.
Entre los favoritos están los mariscos a las brasas, arroces y pastas frescas, además de una carta de vinos y coctelería pensada para acompañar tardes que fácilmente se extienden hasta la noche.
Cabuya Rooftop
Si lo que buscas es una terraza con vibra de escapada tropical, definitivamente hay que considerar a Cabuya Rooftop. Ubicado en el piso 17 del hotel Andaz Condesa, este rooftop combina vistas panorámicas de la ciudad con una atmósfera inspirada en la Riviera Maya: madera, vegetación, música relajada y una propuesta enfocada en cocina de mar y mixología de autor.
Es de esos lugares que funcionan igual de bien para una comida bajo el sol como para alargar la tarde entre cócteles y música al atardecer, entre ceviches, tacos de rib eye, pesca fresca y drinks con tequila y mezcal.
Botánico
Botánico se disfruta especialmente en temporada de calor gracias a su atmósfera rodeada de vegetación y su terraza abierta que logra sentirse lejos del ritmo de la ciudad.
El espacio, ubicado dentro de una antigua casona en la colonia Condesa, mezcla diseño natural, madera y jardines que acompañan perfecto una comida larga de fin de semana. Su cocina se enfoca en ingredientes de temporada y preparaciones al fuego, con una propuesta fresca y relajada donde destacan vegetales, pescados y platos para compartir. Ideal para una sobremesa sin prisa.
Hugo
Hugo es el lugar al que llegas por una copa de vino y terminas quedándote toda la tarde. Su terraza sobre Avenida Veracruz, entre Roma y Condesa, tiene una vibra relajada y europea que se disfruta especialmente en días de calor: mesas pequeñas al aire libre, luz suave al atardecer y una carta pensada para bajar el ritmo.
La propuesta gira alrededor de vinos naturales y cocina estilo bistró contemporáneo, con platos sencillos pero muy bien ejecutados que acompañan perfecto la sobremesa. Entre vegetación, copas frías y un ambiente íntimo, se ha convertido en uno de los spots favoritos.
¿Y el postre? Club Sorbet
Este spot mezcla dos placeres inesperadamente perfectos juntos: vino natural y helado artesanal. La atmósfera se siente casual, fresca y cero pretenciosa, ideal para una tarde entre amigos o una cita al atardecer.
Inspirado en los wine bars parisinos, su carta apuesta por copeo, vinos seleccionados y sabores de temporada que hacen que cada visita se sienta distinta. Más que un restaurante tradicional, es uno de esos lugares a los que vas por “una copa rápida” y terminas quedándote horas.