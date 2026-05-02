Pero hoy, además de su legado como ingrediente clave de la identidad nacional estadounidense, representa la contemporaneidad. Permeada por una gran diversidad de culturas —mexicana, vietnamita, afroamericana, italiana e irlandesa, entre muchas otras—, la ciudad se ha ido transformando en un crisol de comunidades en el que las tradiciones locales se mezclan con nuevas expresiones.

Es en este lugar donde se estableció la primera capital de Estados Unidos (Fotografía: Alonso Díaz)

(Fotografía: Alonso Díaz)

Aquí, un sándwich puede convivir con un bánh mì, un platillo italiano o unos tacos mexicanos, mientras los murales narran historias de migración, superación y adaptación. En Filadelfia, incluso la vida de los Eagles de la NFL rema hacia el mismo lado: el de una identidad colectiva en constante evolución.

(Fotografía: Alonso Díaz )

(Fotografía: Alonso Díaz)

Washington D. C.: el pulso del poder y la vida en movimiento

Pocas experiencias resultan tan disfrutables como sentarse en una cafetería del centro de Washington D. C. y dejar pasar la tarde observando a la gente. ¿Serán políticos? ¿Estudiantes? ¿Activistas? Sea como sea, todos caminan con paso acelerado y decidido, como si llevaran sobre los hombros la responsabilidad de hacer girar al país.

Washington D. C. es una ciudad que te absorbe: en ella se formula la ley, se construye el poder y se define el rumbo de una de las grandes potencias del mundo.

(Fotografía: Alonso Díaz)