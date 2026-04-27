La oferta culinario del Waldorf Astoria Riviera Maya incluye Chaya y JA'O (Fotografía: Waldorf Astoria Riviera Maya)

Para un lunch relajado a lado de la alberca se encuentra el Pool bar donde se puede degustar platos ligeros elaborados con ingredientes frescos como tacos, ceviches y cócteles de autor mientras se disfruta de una gran vista al atardecer.

Inspirado en la energía de las cantinas tradicionales, JA’O es un espacio que invita a bajar el ritmo frente al mar, sirve presentaciones ingeniosas de platos favoritos como guacamole, tacos de pesca del día, ceviches, tostadas de atún de Ensenada y sus famosos churros de red velvet; acompañado de una gran variedad de cócteles y destilados.

Otras de sus opciones dentro de su oferta gastronómica son Peacock Alley y Malpeque. (Fotografía: Waldorf Astoria Riviera Maya )

Peacock Alley es la pausa necesaria antes y después de cada gran momento culinario, su propuesta entiende que el lujo contemporáneo también es salud. Su carta de mocktails no es una alternativa, sino una elección deliberada. Estos elixires botánicos utilizan técnicas de clarificación, infusiones en frío y reducciones de frutas locales para crear perfiles de sabor profundos que permiten al viajero mantener la claridad y el ritmo pausado que el entorno exige.

Por la noche, la atmósfera se eleva con sesiones de música en vivo que mantienen un ritmo sofisticado pero sutil, perfecto para una conversación larga.

Malpeque, convertido en el corazón del hotel, es una oda a la cocina costera. Su propuesta se basa en la sustentabilidad, participando activamente en el programa Pesca con Futuro. La cocina abierta permite a los comensales ser testigos de cómo cada plato —desde los más sutiles hasta los más robustos— incorpora un elemento de humo, carbonización o fuego vivo.

Toda la experiencia está diseñada para perder la noción del tiempo mientras el sonido de las brasas y las olas se mezclan.

El spa como destino final

El viaje hacia el interior culmina en el Waldorf Astoria Spa, un refugio que abandona la idea del tratamiento convencional para convertirse en un itinerario de sanación. Aquí, la arquitectura se rinde ante la selva, creando un espacio donde el límite entre el interior y el exterior se desvanece.

La experiencia se basa en la sabiduría maya y el uso de ingredientes locales como la miel de abeja melipona y aceites esenciales de plantas sagradas; sus 21 salas de tratamiento son extensiones de la naturaleza, diseñadas para envolver en una atmósfera de absoluta privacidad.

Waldorf Astoria Riviera Maya se consolida como un refugio perfecto para relajarte (Fotografía: Waldorf Astoria Riviera Maya)

El circuito de sauna, vapor e hidroterapia funciona como un umbral de transición, donde el agua purifica y prepara el cuerpo para el descanso total.

En un mundo que nos exige estar siempre presentes, el Waldorf Astoria Riviera Maya ofrece el lujo más escaso de todos: el derecho a desaparecer por un momento, este destino no es solo un lugar donde quedarse; es el espacio donde, finalmente, uno puede permitirse bajar el ritmo.

