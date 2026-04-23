La lista de North America’s 50 Best Bars ya se anunció a través de una ceremonia desde el Vancouver Convention Center para celebrar lo mejor de la industria de los cócteles de la región, y la buena noticia es que el nombre de México se puso en alto con 11 ganadores; dos de ellos dentro del top 10 ubicados en CDMX. Aquí te decimos cuáles son y donde están ubicados exactamente.
North America’s 50 Best Bars 2026: Mira la lista de los bares ganadores de México
Por segundo año consecutivo, el anuncio se realizo desde Vancouver, lo que refuerza el crecimiento de Canadá como líder en el panorama de la coctelería en América del Norte. Como recordarás, la clasificación de cada edición elige los bares más sobresalientes de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe.
El gran ganador de este año es el bar Sip & Guzzle de Nueva York, que se ha consolidado como un referente en la cultura coctelera de la región. Su enfoque dinámico de la hostelería y su programa de bebidas fueron reconocidos de esta manera. Mientras que el segundo lugar fue para el Bar Mauro de Ciudad de México, inaugurado a finales de 2024 en el corazón de la Colonia Roma.
“Los bares de la lista de este año son ejemplares por su capacidad de superar los límites e influir en la hospitalidad no solo en América del Norte, sino en todo el mundo. Desde líderes consagrados hasta nuevas e interesantes propuestas, los bares que aparecen en esta lista siguen elevando el nivel de lo que puede ser una experiencia de bebidas de primera clase gracias a su talento, creatividad y resiliencia”, explicó Emma Sleight, jefa de contenido de North America’s 50 Best Bars.
Bares de México en la lista de North America’s 50 Best Bars
2º Bar Mauro (CDMX)
Este bar ubicado en el corazón de la Roma lleva el nombre del abuelo de los dueños. Fotografías en blanco y negro de Mauro, con sus elegantes trajes a medida, adornan el local. La carta de bebidas es al estilo italiano: creaciones rinden homenaje a los ricos vinos italianos, como el Negroni 1929 (ginebra, vermut rojo, Campari, nibs de cacao y fresa).
Dirección: Tabasco 149, Roma Norte.
5º Tlecãn (CDMX)
Se trata de la única mezcalería que ingreso a la codiciada lista. Ofrece diversidad de drinks, por ejemplo el Ocelóyotl, un mezcal espadín infusionado con anís, canela y clavo, licor de elote, café cold brew de Veracruz honey process, jarabe de piloncillo y bitters de chocolate.
Dirección: Av. Álvaro Obregón 228-local 2, Roma Norte.
10º El Gallo Altanero (Guadalajara)
Dirección: Marsella 126, Col. Americana, Lafayette.
12º Handshake Speakeasy (CDMX)
Dirección: Amberes 65, Juárez.
13º Form + Matter (CDMX)
Dirección: San Luis Potosí 36, Roma Norte.
18º Mecenas (Guadalajara)
Dirección: Av. de la Paz 2133, Col Americana.
20º Licorería Limantour (CDMX)
Dirección: Av. Álvaro Obregón 106, Roma Norte.
24º Bekeb (San Miguel de Allende)
Dirección: Hotel Live Aqua, Calz. de la Presa 85, Zona Centro.
25º Kaito del Valle (Ciudad de México)
Dirección: Hamburgo 70B, Juárez, Cuauhtémoc.
43º Selva (Oaxaca)
Dirección: C. Macedonio Alcalá 403, int- 6, Ruta independencia, Centro.
48º Baltra Bar (Ciudad de México)
Dirección: Iztaccihuatl 36D, Condesa.