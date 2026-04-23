North America’s 50 Best Bars 2026: Mira la lista de los bares ganadores de México

Por segundo año consecutivo, el anuncio se realizo desde Vancouver, lo que refuerza el crecimiento de Canadá como líder en el panorama de la coctelería en América del Norte. Como recordarás, la clasificación de cada edición elige los bares más sobresalientes de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe.

El gran ganador de este año es el bar Sip & Guzzle de Nueva York, que se ha consolidado como un referente en la cultura coctelera de la región. Su enfoque dinámico de la hostelería y su programa de bebidas fueron reconocidos de esta manera. Mientras que el segundo lugar fue para el Bar Mauro de Ciudad de México, inaugurado a finales de 2024 en el corazón de la Colonia Roma.

“Los bares de la lista de este año son ejemplares por su capacidad de superar los límites e influir en la hospitalidad no solo en América del Norte, sino en todo el mundo. Desde líderes consagrados hasta nuevas e interesantes propuestas, los bares que aparecen en esta lista siguen elevando el nivel de lo que puede ser una experiencia de bebidas de primera clase gracias a su talento, creatividad y resiliencia”, explicó Emma Sleight, jefa de contenido de North America’s 50 Best Bars.