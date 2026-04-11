Lima, la ciudad predilecta de la gastronomía y el buen gusto

Desde Callao, la entrada natural a la ciudad, el recorrido comienza con una transición clara, el paisaje cambia poco a poco, la infraestructura se transforma y la lógica urbana empieza a tomar forma, un proceso familiar para quien viene de la Ciudad de México, donde la periferia también dialoga con el centro en distintos ritmos.

Ya dentro de Lima, la escala se vuelve más evidente, distritos, avenidas, zonas que combinan historia y desarrollo, con espacios como Miraflores, uno de los puntos más dinámicos de la ciudad, donde la cercanía con el mar redefine la experiencia urbana, entre el malecón, la arquitectura contemporánea y una vibra que por momentos remite a ciudades como Miami o Los Ángeles, pero con una identidad propia, más contenida, más local.

Diseño, identidad y hospitalidad

La llegada también se define por el espacio que eliges para quedarte, y en una ciudad como Lima, donde la modernidad dialoga constantemente con su historia, los nuevos hoteles reflejan bien esa mezcla.

El nhow Lima resume bien esa idea. Se trata de un espacio que funciona como una extensión de la identidad cultural de la ciudad, donde el diseño no es decorativo, es parte de la experiencia, con interiores que combinan referencias andinas con guiños a la cultura pop, desde textiles hasta patrones inspirados en Pac-Man.

El resultado es un entorno que no busca replicar el lujo tradicional, sino reinterpretarlo, con una estética vibrante, contemporánea y profundamente conectada con lo local.

La hospitalidad también juega un papel clave, la gente en Lima mantiene una cercanía que resulta familiar para quien viene de México, una forma de trato directa, cálida, que facilita el recorrido y genera una conexión inmediata.

A diferencia de otras zonas del país, la altura no representa un reto, al estar al nivel del mar, Lima permite una adaptación más sencilla, el cuerpo descansa distinto, el ritmo baja ligeramente y la experiencia se vuelve más llevadera.