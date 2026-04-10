Marriott eleva la hospitalidad en el Caribe con dos nuevos hoteles

Pero para comprobar si esta novedosa propuesta de Marriott tiene éxito, la única manera es de primera mano. Un vuelo a República Dominicana es el primer paso. Al aterrizar en el aeropuerto de Punta Cana, a un lado de la pista se agita un puñado de plantas colas de gato que me recuerdan a una multitud agitando los brazos al ritmo de una bachata.

El oleaje amarillo se mantiene cuando descendemos del avión, pero mantenemos la mente puesta en un mar más tradicional que finalmente encontramos en Sanctuary Cap Cana, ubicado a menos de 20 minutos del aeropuerto. Un hotel de arquitectura colonial que cuenta con 324 habitaciones en distintas categorías, incluidas espectaculares suites de dos niveles tanto frente al mar como en El Castillo, la zona más exclusiva del recinto, donde disfrutar del amanecer dominicano.

Sanctuary Cap Cana. (RAFAEL LUHRS)

Solo hay un par de inconvenientes. Por una parte, el paso de un huracán hace unas semanas se comió parte de la playa, por lo que encontrar un lugar para tumbarse no es tan sencillo. Por otro, el cielo nublado anuncia una pequeña llovizna, con lo que quedarse a la intemperie no parece lo más correcto. Es pues la situación ideal para comenzar a conocer las bondades del establecimiento, que empiezo a descubrir con una visita a Wok.

Lejos de limitarse a la cocina de un país, en Wok se combinan sabores de Japón, Tailandia, India, China y el sudeste asiático, todos ellos con un toque caribeño y espíritu de fine dining. A la hora de ordenar, Ricardo, el encargado del servicio, no solo fue atento y amable, sino que sus recomendaciones fueron acertadas, tanto las bebidas que sugirió de acuerdo con el perfil de trago de cada uno de los comensales, como por los platos insignia que insistió en recomendar.

Sanctuary Cap Cana. (Cortesía)

Todas las porciones, generosas, son perfectas para compartir. Entradas como el nori taco y la berenjena en tempura, y principales como el pad thai, el curry, el bibimbap, las diferentes opciones sushi y los woks respaldan un restaurante que por sí solo valdría una visita a un hotel. Sin embargo, no es la única opción: Blue Marlin, en una palapa sobre el mar y especializado en mariscos, y Capriccio, italiano con vocación gourmet, completan la oferta gastronómica de alto nivel de Sanctuary.

Si a lo anterior sumamos las instalaciones, que incluyen cinco piscinas, bares, gimnasio y un spa en el que destacan su circuito de áreas húmedas, entre otras amenidades, se entiende por qué ni siquiera una tormenta puede arruinar tu estancia en el hotel.