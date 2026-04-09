El paisaje como aliado, gastronomía consciente y bienestar sostenible

Ubicado en el corazón del Valle de Guadalupe, el complejo se integra de manera respetuosa al entorno natural, con 30 villas diseñadas para convivir con la flora y fauna locales y ofrecer un refugio de silencio y contemplación. El proyecto arquitectónico, concebido por el arquitecto mexicano Michel Rojkind, privilegia la armonía con el paisaje y el uso consciente del espacio.

La experiencia se expande más allá de las habitaciones. Espacios como un laberinto para meditación, un yoga deck situado en lo alto de una colina, una cueva dedicada a la introspección y un jardín etnobotánico que alberga plantas endémicas convierten al entorno en un componente activo del proceso de bienestar. En el terreno de las experiencias destaca la ceremonia de temazcal guiada por especialistas locales, así como rituales que fusionan tradiciones ancestrales con prácticas contemporáneas de sanación y equilibrio.

. (Fernando Marroquin)

Aquí, la alimentación se concibe como una extensión natural del bienestar. Su propuesta culinaria adopta un enfoque flexitariano que privilegia ingredientes locales, prácticas sostenibles y combinaciones inspiradas en tradiciones asiáticas y mediterráneas. Este enfoque no solo busca nutrir el cuerpo, sino también generar conciencia sobre el origen de los alimentos y su impacto en el entorno. La relación con la tierra se refuerza mediante el uso de productos frescos provenientes de granjas locales, consolidando un modelo que apoya a comunidades cercanas y promueve un ecosistema gastronómico responsable.

El lujo como experiencia transformadora

La propuesta de Veya redefine el significado del lujo contemporáneo. Ya no se trata únicamente de exclusividad, sino de profundidad: experiencias diseñadas para reconectar con el cuerpo, explorar la mente y fortalecer la relación con el entorno.

En un contexto global donde el bienestar ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad, Veya emerge como un nuevo referente dentro del turismo de lujo. Más que un destino, se plantea como un viaje interior, uno donde cada estancia se convierte en una oportunidad para reencontrar el equilibrio y redefinir la relación con el tiempo, el espacio y uno mismo.