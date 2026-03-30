Hotel Xcaret México: donde el lujo familiar se vive sin preocupaciones

El lujo de unas vacaciones en familia ya no se reduce a la comodidad; está en la libertad de disfrutar a tu propio ritmo sin dejar de compartir momentos que se quedan para siempre. Hotel Xcaret México lo entiende a la perfección y se convierte en el espacio ideal para reconectar con intensidad y autenticidad. Porque aquí, cada integrante encuentra su lugar, su experiencia a la medida y el rincón perfecto para compartir lo inolvidable.

Más que una estancia, propone una forma de viajar elevada donde todo fluye con naturalidad con actividades cuidadosamente curadas, hospitalidad sofisticada y una sensación constante de descubrimiento. Su concepto All-Fun Inclusive® ofrece una propuesta integral, envolvente y cómoda que reúne acceso a sus parques temáticos, traslados y una oferta gastronómica de alto nivel, pensada para disfrutarse sin preocupaciones.

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Con All Kids & Teens Included la propuesta se vuelve más atractiva, ya que permite que menores de 18 años se hospeden sin costo al reservar antes del 31 de agosto de 2026, para viajar hasta el 22 de diciembre del mismo año; sumando una razón para planear esas vacaciones familiares cómodas y memorables, donde tu única preocupación sea disfrutar al máximo.

La propuesta de Hotel Xcaret México no segmenta, sino que abraza la diversidad familiar: espacios diseñados para los más pequeños conviven con refugios de calma para los adultos; la aventura se equilibra con el descanso; y una narrativa profunda y orgullosamente mexicana se revela en cada rincón, desde la arquitectura hasta la mesa.

En el terreno gastronómico, la experiencia alcanza un nivel protagónico con 20 restaurantes, entre ellos HA’, el primero de Xcaret con una estrella Michelin; además de otras sorprendentes opciones lideradas por chefs de renombre, quienes dan forma a una propuesta culinaria sofisticada, diversa y sensorial. La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se presenta con una mirada contemporánea y refinada, mientras convive con una selección de sabores internacionales que enriquecen cada momento a la mesa.

La experiencia se expande más allá de las paredes del resort con acceso total a los mejores parques temáticos de Playa del Carmen, Cancún y Riviera Maya: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xenses, Xoximilco, Xplor Fuego y Xenotes. Cada uno ofrece una inmersión multisensorial y propuestas culturales que transforman cada día en una nueva aventura. A esto se suma una transportación cómoda y perfectamente integrada desde el aeropuerto hasta el hotel y hacia cada parque y tour, para que la experiencia se viva con mayor facilidad, fluidez y sin complicaciones.

También invita a explorar las aguas turquesas de la región a través de viajes en ferry hacia Isla Mujeres y Cozumel, así como recorridos en catamarán que combinan navegación escénica, snorkel, servicio premium a bordo y tiempo libre para descubrir destinos icónicos. Cada trayecto está pensado para disfrutarse tanto como el destino.

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Reserva ahora y vive unas vacaciones inolvidables. En Hotel Xcaret México , el viaje familiar deja de ser una logística por resolver y se convierte en una experiencia más libre, sofisticada y memorable; y con All Kids & Teens Included, tu escapada en familia está a punto de elevarse a otro nivel.