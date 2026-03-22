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Viajes y Gourmet

Así es 'Nature Marines', la colección de porcelana de Hermès inspirada en el mar

Hermès lanzó recientemente "Nature Marines", una colección diseñada por la artista británica Katie Scott con la que la marca francesa rinde tributo a la flora y fauna del mundo submarino.
dom 22 marzo 2026 09:00 AM
Hermès lanza la colección Nature Marines
. (Cortesía)

Decía el poeta estadounidense Frederic Seidel que Hermès era "una casa de lujo impecable". Fundada en 1837 en París como proveedora de productos de lujo para el mundo de la equitación y sus alrededores –arneses, botas, sillas de montar a medida–, hoy la maison cuenta con 15 métiers en los que sus artesanos aplican los principios fundamentales de la marca; a saber: meticulosidad, libertad creativa y atención a los cambios de la sociedad y sus necesidades.

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Hermès lanza su colección Nature Marines
. (Cortesía)

La marroquinería, la relojería, el calzado, la joyería, la perfumería y los prét-à-porter masculino y femenino forman parte de ese universo, pero también la porcelana, arte con el que la marca mantiene una larga y estrecha relación que queda confirmada con Nature Marines.

Charlotte Macaux Perelman y Alexis Fabry, directores artísticos del universo Hermès Home, fueron los responsables de encargar a la ilustradora Katie Scott el diseño de las 34 piezas que conforman la colección.

hermes-coleeccion-nature-marines-1.jpg
. (Cortesía)

Para ello, la artista británica se inspiró en las ilustraciones botánicas del siglo XIX, así como en la flora marina de la costa galesa, para pintar las cien especies vegetales que adornan una porcelana en la que destacan los verdes fríos, los beiges minerales, los naranjas intensos y los rojos.

Un homenaje a la belleza de los mundos submarinos en forma de cuencos, platos, tazas y platos.

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