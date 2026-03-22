Así es 'Nature Marines', la colección de porcelana de Hermès inspirada en el mar

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La marroquinería, la relojería, el calzado, la joyería, la perfumería y los prét-à-porter masculino y femenino forman parte de ese universo, pero también la porcelana, arte con el que la marca mantiene una larga y estrecha relación que queda confirmada con Nature Marines.

Charlotte Macaux Perelman y Alexis Fabry, directores artísticos del universo Hermès Home, fueron los responsables de encargar a la ilustradora Katie Scott el diseño de las 34 piezas que conforman la colección.

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Para ello, la artista británica se inspiró en las ilustraciones botánicas del siglo XIX, así como en la flora marina de la costa galesa, para pintar las cien especies vegetales que adornan una porcelana en la que destacan los verdes fríos, los beiges minerales, los naranjas intensos y los rojos.

Un homenaje a la belleza de los mundos submarinos en forma de cuencos, platos, tazas y platos.