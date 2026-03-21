La escena gastronómica de la ciudad no para y prueba de ello son las propuestas que ofrecen los restaurantes de la CDMX esta temporada para los más foddies y para quienes buscan nuevos platillos que deleiten paladares. Esta vez, traemos una selección de experiencias temporales con chefs reconocidos y que vale la pena disfrutar para elevar tus sentidos.
Planes para foodies (o no): 4 experiencias gastronómicas imperdibles en CDMX de temporada
Galea festeja su 4to aniversario con cena colaborativa
El restaurante italiano Galea del chef Rafael Zaga y de la chef pastelera Michelle Catarata, celebrará a lo grande su cuarto aniversario con una cena colaborativa de dos noches de la mano de dos chefs estadounidenses invitados: Michael White y Francis Joven, reconocidos por su cocina con estrella Michelin en Nueva York. Para la celebración presentarán un menú degustación colaborativo, con platillos concebidos y ejecutados en conjunto por los chefs en cada tiempo.
¿Cuándo? Jueves 26 y viernes 27 de marzo de 05:00 a 10:00 pm.
¿Dónde? En el restaurante Galea, ubicado en Sinaloa 67, Roma Norte.
Precios: $2,700 pesos (sin maridaje) y $3,900 pesos (con maridaje).
Cana x Gaba by Evian: una cena especial irrepetible
Para continuar las celebraciones del programa Embajadora de Evian, la chef y embajadora de dicha marca Fabiola Escobosa recibirá en su cocina Cana al chef invitado Víctor Toriz, reconocido por su restaurante Gaba. Ambos chefs crearon un menú degustación de seis tiempos, diseñado en colaboración para una noche especial.
¿Cuándo? El martes 24 de marzo.
¿Dónde? En el restaurante Cana, ubicado en Liverpool 9, Juárez.
Precios: $1,600 pesos (sin maridaje) y $2,500 pesos (con maridaje).
Celebra la temporada con el Brunch de Pascua en The St. Regis Mexico City
The St. Regis Mexico City le da la bienvenida a la temporada con el brunch de Pascua en el restaurante Diana, que propone una experiencia gastronómica pensada para disfrutarse en familia. El menú incluirá actividades especiales para infancias, una selección de estaciones gastronómicas, platillos de temporada y un cóctel de bienvenida que sumerge a los comensales a vivir la experiencia especial.
¿Cuándo? Domingo 5 de abril de 12:30 a 04:30 pm.
¿Dónde? Restaurante Diana, ubicado dentro de The St. Regis Mexico City en Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc.
Precios: $1,500 pesos (sin alcohol y con cóctel de bienvenida), $1,990 pesos (con alcohol) y $3,000 pesos (con champagne).
Lorea presenta su temporada gastronómica “Humo”
El restaurante de alta cocina Lorea pone a disposición de los comensales su nueva temporada gastronómica “Humo”. Ofrece un menú que invita a descubrir que el humo es mucho más que una técnica de cocción o un aroma a través de botanas para comerse con las manos, vegetales estacionales de suelos ricos en minerales, productos del mar y opción a elegir entre dos tipos de carne para el plato principal.
¿Cuándo? De marzo a agosto todos los martes a domingo de 05:00 a 23:00 pm.
¿Dónde? Restaurante Lorea, ubicado en Sinaloa 141, Roma Norte.
@loreamx