Los 5 nuevos restaurantes en CDMX que vale la pena conocer

No es novedad que la CDMX es un paraíso gastronómico y cada vez hay nuevas aperturas culinarias para todos los gustos. Desde propuestas mediterráneas hasta bistrós, acá una selección de 5 nuevos restaurantes en la capital mexicana que, sin duda, merece la pena conocer y sobre todo disfrutar a través de su diversidad de sabores.
Nuevos restaurantes en CDMX para no perderse este 2026
Marne
Marne ha evolucionado y actualmente ofrece dos proyectos: su ya conocida panadería en San Miguel Chapultepec y ahora su segundo espacio dedicado a una cocina más amplia y versátil a través de su restaurante. Mantiene la esencia del pan recién horneado pero incorpora una cocina que ofrece desayunos y por la tarde y noche la carta se transforma a propuestas acompañadas de una selección de vinos y una linea de cócteles suaves.
- ¿Dónde? Av. Sonora 92, Roma Norte.
- Horarios: Lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas.
- @marne.rest
Reko
Se trata del nuevo restaurante de Grupo San-To, que nace de la exploración y respeto por distintas regiones de Asia —principalmente Japón, Corea, China y sudeste asiáctico— entrelazadas con ingredientes, técnicas y sabores de México. Su cocina integra fermentos y encurtidos del norte del país, sabores de Oaxaca y frescura del Pacífico con tradiciones del centro y sur. Entre los platillos estrella se encuentra el wagyu tartare, dando tonkatsu, entre otros.
- ¿Dónde? Av. Paseo de la Reforma 390, Juárez.
- Horarios: Lunes a miércoles 13:00 a 22:00 horas; jueves y viernes de 13:00 a 00:00 horas y domingo de 13:00 a 20:00 horas.
- @rekomx_
Varde
Un bar con carácter dentro de una casa porfiriana ubicada en la Roma Norte. Aunque su carta es breve, está pensado para compartir, con técnicas contemporáneas e ingredientes de alta calidad. La coctelería es clásica pero bien elaborada y son los complementos perfectos para la música en vinilo en un ambiente íntimo y sofisticado.
- ¿Dónde? Córdoba 146, Roma Norte.
- Horarios: martes a sábado de 18:00 a 01:00 horas.
Oli Bistro
Destaca por su cocina contemporánea y carta bien equilibrada. El espacio es pequeño, acogedor y lleno de detalles que vale la pena disfrutarse sin prisas. Ya sea para una comida tranquila o una cena relajada entre semana, este bistró combina técnicas francesas con sabores mexicanos en un ambiente casual-elegante.
- ¿Dónde? C. Varsovia 35, Juárez.
- Horarios: lunes a sábado de 07:00 a 22:00 horas y domingo de 07:00 a 18:00 horas.
- @olibistro
Plumbago
Este oasis en medio de la ciudad destaca por su diseño luminoso; cuenta con un techo a dos aguas, plantas por todos lados y muchísima luz natural. Su cocina mediterránea ofrece platillos como salón al mojo verde o rib eye de cerdo. Su ambiente es acogedor y es el escape perfecto del ritmo urbano de la ciudad también para disfrutar arte y música en vivo.
- ¿Dónde? Río Nilo 92, Cuauhtémoc.
- Horarios: lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas; sábado de 09:00 a 23:00 horas y domingo de 09:00 a 20:00 horas.
- @plumbago.jardin