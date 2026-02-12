Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y Gourmet

Los 5 nuevos restaurantes en CDMX que vale la pena conocer

Cocina contemporánea y sabores bien ejecutados en ambientes acogedores: así son las nuevas propuestas gastronómicas que llegaron al corazón de la capital para conquistar hasta los paladares más exigentes.
jue 12 febrero 2026 05:55 AM
Los 5 nuevos restaurantes en CDMX que vale la pena conocer
Plumbago es uno de los restaurantes que forman parte de nuestra lista y su espacio acogedor para una salida con amigos o una cita romántica. (IG @plumbago.jardin)

No es novedad que la CDMX es un paraíso gastronómico y cada vez hay nuevas aperturas culinarias para todos los gustos. Desde propuestas mediterráneas hasta bistrós, acá una selección de 5 nuevos restaurantes en la capital mexicana que, sin duda, merece la pena conocer y sobre todo disfrutar a través de su diversidad de sabores.

Publicidad

Nuevos restaurantes en CDMX para no perderse este 2026

Marne

Marne ha evolucionado y actualmente ofrece dos proyectos: su ya conocida panadería en San Miguel Chapultepec y ahora su segundo espacio dedicado a una cocina más amplia y versátil a través de su restaurante. Mantiene la esencia del pan recién horneado pero incorpora una cocina que ofrece desayunos y por la tarde y noche la carta se transforma a propuestas acompañadas de una selección de vinos y una linea de cócteles suaves.

  • ¿Dónde? Av. Sonora 92, Roma Norte.
  • Horarios: Lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas.
  • @marne.rest

Reko

Se trata del nuevo restaurante de Grupo San-To, que nace de la exploración y respeto por distintas regiones de Asia —principalmente Japón, Corea, China y sudeste asiáctico— entrelazadas con ingredientes, técnicas y sabores de México. Su cocina integra fermentos y encurtidos del norte del país, sabores de Oaxaca y frescura del Pacífico con tradiciones del centro y sur. Entre los platillos estrella se encuentra el wagyu tartare, dando tonkatsu, entre otros.

  • ¿Dónde? Av. Paseo de la Reforma 390, Juárez.
  • Horarios: Lunes a miércoles 13:00 a 22:00 horas; jueves y viernes de 13:00 a 00:00 horas y domingo de 13:00 a 20:00 horas.
  • @rekomx_

Varde

Un bar con carácter dentro de una casa porfiriana ubicada en la Roma Norte. Aunque su carta es breve, está pensado para compartir, con técnicas contemporáneas e ingredientes de alta calidad. La coctelería es clásica pero bien elaborada y son los complementos perfectos para la música en vinilo en un ambiente íntimo y sofisticado.

  • ¿Dónde? Córdoba 146, Roma Norte.
  • Horarios: martes a sábado de 18:00 a 01:00 horas.

Publicidad

Oli Bistro

Destaca por su cocina contemporánea y carta bien equilibrada. El espacio es pequeño, acogedor y lleno de detalles que vale la pena disfrutarse sin prisas. Ya sea para una comida tranquila o una cena relajada entre semana, este bistró combina técnicas francesas con sabores mexicanos en un ambiente casual-elegante.

  • ¿Dónde? C. Varsovia 35, Juárez.
  • Horarios: lunes a sábado de 07:00 a 22:00 horas y domingo de 07:00 a 18:00 horas.
  • @olibistro

Plumbago

Este oasis en medio de la ciudad destaca por su diseño luminoso; cuenta con un techo a dos aguas, plantas por todos lados y muchísima luz natural. Su cocina mediterránea ofrece platillos como salón al mojo verde o rib eye de cerdo. Su ambiente es acogedor y es el escape perfecto del ritmo urbano de la ciudad también para disfrutar arte y música en vivo.

  • ¿Dónde? Río Nilo 92, Cuauhtémoc.
  • Horarios: lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas; sábado de 09:00 a 23:00 horas y domingo de 09:00 a 20:00 horas.
  • @plumbago.jardin

Publicidad

Tags

Restaurantes Ciudad de México

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad