Los 5 nuevos restaurantes en CDMX que vale la pena conocer

Oli Bistro

Destaca por su cocina contemporánea y carta bien equilibrada. El espacio es pequeño, acogedor y lleno de detalles que vale la pena disfrutarse sin prisas. Ya sea para una comida tranquila o una cena relajada entre semana, este bistró combina técnicas francesas con sabores mexicanos en un ambiente casual-elegante.

¿Dónde? C. Varsovia 35, Juárez.

Horarios: lunes a sábado de 07:00 a 22:00 horas y domingo de 07:00 a 18:00 horas.

@olibistro

Plumbago

Este oasis en medio de la ciudad destaca por su diseño luminoso; cuenta con un techo a dos aguas, plantas por todos lados y muchísima luz natural. Su cocina mediterránea ofrece platillos como salón al mojo verde o rib eye de cerdo. Su ambiente es acogedor y es el escape perfecto del ritmo urbano de la ciudad también para disfrutar arte y música en vivo.

¿Dónde? Río Nilo 92, Cuauhtémoc.