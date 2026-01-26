Escapar de la rutina no siempre involucra un avión. A veces solo basta con acercarse al lugar correcto. Así es Orgánico Hotel Boutique, un concepto que cambia nuestra visión de las escapadas de fin de semana y que vive en varios destinos distintos cerca de la CDMX: Orgánico Hotel Boutique Ajusco, Orgánico Hotel Boutique Valle de Bravo, Orgánico Hotel Boutique Tepoztlán y Frontera 49 Hostal Roma Norte.
Grupo Orgánico: los hoteles donde se reconecta con lo esencial
En Orgánico Hotel Boutique Ajusco, por ejemplo, cada estancia es una pausa necesaria: habitaciones con total privacidad, fogatas bajo el cielo estrellado y un aire puro que invita a respirar con calma.
En Valle de Bravo, la experiencia se traslada al encanto del bosque y el lago. Por su parte, en el mágico Tepoztlán, el entorno místico añade un toque de energía renovadora, mientras que el hostal Frontera 49, en la colonia Roma Norte de la CDMX, se convierte en un espacio acogedor en el corazón de la ciudad.
La gastronomía es un pilar para el Grupo. Con menús de autor y una coctelería diseñada para exaltar los sabores e ingredientes locales, se apoya en productores de cada comunidad, dando vida a propuestas que invitan a redescubrir el entorno. Porque aquí, la experiencia no se mide en estrellas, sino en sabores que cuentan historias.
Además, Grupo Orgánico Hoteles Boutique propone experiencias para todos los gustos: escapadas románticas, aventuras al aire libre, planes culturales o jornadas de bienestar con yoga y terapias holísticas. Todo bajo la premisa de personalizar cada visita. Ya sea en pareja, con amigos o en solitario, Orgánico Hotel Boutique es el escenario ideal para reconectar con lo esencial. Aquí el lujo no se encuentra en lo ostentoso, sino en la sencillez de poder detener el tiempo.