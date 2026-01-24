'Barro', la experiencia gastronómica de Lorea que transmite el lado más humano de la comida

Restaurante Lorea presenta "barro", su experiencia gastronómica imperdible de temporada

El restaurante fine dining Lorea, creado por el chef Oswaldo Oliva, ofrece a los comensales un menú exclusivo y por tiempo limitado a partir del universo del Barro en México, desde los utensilios, ingredientes y principalmente como eje narrativo para resaltar este elemento cultural.

Se trata de un menú de siete platillos con diversos ingredientes como maíz, escamoles hidalguenses, ensalada de cangrejo, tamales, hongos veracruzanos, entre otros.

Chileatole de camarón y maíz servido en barro de Coyotepec. (Foto: Cortesía Lorea)

Esta propuesta es un viaje gastronómico por ingredientes hechos en la región y adaptado a los productos que están en el mercado, apostando por la creatividad, el producto local y una narrativa que evoluciona constantemente. Además, se complementa con un maridaje de vinos, fermentos y destilados de agave, con los que se realzan los sabores de los alimentos y cuya equilibrada fusión es un recordatorio que la comida también es emoción, cariño, recuerdos.

Toda la vajilla de Lorea fue cambiada por utensilios artesanales hechos de barro en distintos lugares del país. (Foto: Cortesía Lorea)

“El menú tiene un hilo conductor que es el disfrute de las personas a partir de querer construir una experiencia memorable. Es decir, queremos destacar un equilibrio que produzca la satisfacción en quien lo coma: quienes salen del restaurante tiene que sentir que recibió más de lo que dio”, dice el chef Oswaldo Oliva a Life and Style. “A través de barro buscamos un reto ambicioso. Cambiamos toda la vajilla, trabajamos con artesanos, se hicieron desarrollos como piezas que no solo son utilitarias, sino que además son artísticas”, agrega.

Y Oliva lo logra a la perfección: este proyecto gastronómico que es Lorea, al que ha dedicado su energía, creatividad y energía, es un recordatorio de lo profundamente humano que es comer.

Barro, es la primera de una serie de experiencias gastronómicas que estarán disponibles en Lorea por tiempo limitado a largo del año.