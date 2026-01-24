Un nuevo fin de semana, una nueva oportunidad de adentrarse en la Ciudad de México a través de la gastronomía y las experiencias que ofrece. Si no sabes qué hacer este fin de semana, acá te compartimos algunas ideas.
'Barro', la experiencia gastronómica de Lorea que transmite el lado más humano de la comida
El restaurante fine dining Lorea, creado por el chef Oswaldo Oliva, ofrece a los comensales un menú exclusivo y por tiempo limitado a partir del universo del Barro en México, desde los utensilios, ingredientes y principalmente como eje narrativo para resaltar este elemento cultural.
Se trata de un menú de siete platillos con diversos ingredientes como maíz, escamoles hidalguenses, ensalada de cangrejo, tamales, hongos veracruzanos, entre otros.
Esta propuesta es un viaje gastronómico por ingredientes hechos en la región y adaptado a los productos que están en el mercado, apostando por la creatividad, el producto local y una narrativa que evoluciona constantemente. Además, se complementa con un maridaje de vinos, fermentos y destilados de agave, con los que se realzan los sabores de los alimentos y cuya equilibrada fusión es un recordatorio que la comida también es emoción, cariño, recuerdos.
“El menú tiene un hilo conductor que es el disfrute de las personas a partir de querer construir una experiencia memorable. Es decir, queremos destacar un equilibrio que produzca la satisfacción en quien lo coma: quienes salen del restaurante tiene que sentir que recibió más de lo que dio”, dice el chef Oswaldo Oliva a Life and Style. “A través de barro buscamos un reto ambicioso. Cambiamos toda la vajilla, trabajamos con artesanos, se hicieron desarrollos como piezas que no solo son utilitarias, sino que además son artísticas”, agrega.
Y Oliva lo logra a la perfección: este proyecto gastronómico que es Lorea, al que ha dedicado su energía, creatividad y energía, es un recordatorio de lo profundamente humano que es comer.
Barro, es la primera de una serie de experiencias gastronómicas que estarán disponibles en Lorea por tiempo limitado a largo del año.
- — Menú disponible hasta febrero en horario de comida y cena (a partir de las 18:00 horas) de martes a domingo.
- — Dónde: Sinaloa 141, Roma Norte
- —Instagram: @loreamx
La experiencia de la F1 llega a CDMX
Fórmula 1: La Exhibición llegó a CDMX y es LA experiencia que todo fan de la F1 debe vivir.
Con coches icónicos, simuladores de carrera y objetos nunca antes exhibidos, se trata más de una experiencia narrativa que una mera exhibición.
Distribuida en seis salas en una superficie de más de 2,000 metros cuadrados, se realizó en colaboración con curadores, artistas y cineastas galardonados para ofrecer una mirada única al extraordinario universo de la Formula 1.
Además, de forma exclusiva para Ciudad de México, la exhibición cuenta también con una sala local especialmente curada para celebrar el circuito único del país y a sus héroes locales, incluido Sergio Pérez, quien regresa a la parrilla esta temporada.