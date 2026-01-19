Sonriente florecer: una imperdible edición limitada de Dom Pérignon con Takashi Murakami

Desde sus inicios, Dom Pérignon no ha sido solo una casa de champaña; es una fuente de inspiración para artistas y visionarios, un símbolo de innovación artesanal y creatividad ilimitada. Desde homenajes a grandes figuras como Andy Warhol o Jeff Koons, hasta colaboraciones con íconos actuales, la maison ha establecido un camino que combina la maestría tradicional con el espíritu vanguardista. La reciente alianza con Murakami no solo continúa esta tradición, sino que la redefine a través de una perspectiva contemporánea y audaz.

Takashi Murakami, conocido globalmente por su estética Superflat, una técnica que fusiona elementos tradicionales japoneses con la cultura popular moderna, ha sido invitado a diseñar dos ediciones limitadas para la temporada 2025: una para Dom Pérignon Vintage 2015 y otra para el debut de Dom Pérignon Rosé Vintage 2010. Para él, esta colaboración es mucho más que un ejercicio estético.

En las botellas, la imaginería tradicional de los viñedos que adorna el escudo de Dom Pérignon da paso a un jardín en plena efervescencia que simboliza el florecimiento orgánico de este diálogo creativo. En los estuches, el escudo está enmarcado por las flores vibrantes de Murakami, que brotan en profusión jubilosa. (Cortesía)

Es una invitación a imaginar el futuro desde el presente. “A través de esta colaboración, quise expresar una forma de viaje en el tiempo. Mi objetivo es seguir siendo relevante dentro de 100 o 200 años y trascender. Cuando la etiqueta haya envejecido, y yo me haya ido, y mis hijos también, espero que las personas del futuro, al verla, reimaginen el 2025 en sus propias mentes”, confesó el artista.

La filosofía de Murakami y Dom Pérignon converge en su visión de la naturaleza como el principio vital de toda creación. Para la maison, la tierra, las uvas y el terroir son el punto de partida para transformar la materia en emoción, en un proceso de interpretación que permite expresar la belleza efímera de cada cosecha en un vino único. Murakami comparte esta idea, pero la traduce en su arte mediante una naturaleza hiper sintética, llena de figuras caricaturescas y flores con rostros, que parecen surgir de sueños, mitos o animes.

En definitiva, esta colaboración es una invitación para descubrir nuevas formas de experimentar la exclusividad. Es un juego de contrastes donde lo clásico y lo contemporáneo, lo tangible y lo intangible, se funden en una armonía impredecible.

A través de estas ediciones limitadas, se desafía la percepción del arte y el vino como objetos meramente de consumo; más bien, se convierten en experiencias sensoriales, en vehículos de expresión y en símbolos de identidad. Este diálogo entre tradición y vanguardia reafirma que el verdadero lujo no reside solo en la calidad, sino en la capacidad de reinventarse continuamente y de conectar con la sensibilidad moderna.