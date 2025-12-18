Desde propuestas clásicas con un toque contemporáneo, hasta menús de autor pensados especialmente para esta importante ocasión, acá nuestra selección de seis lugares que te sumergirá en una experiencia culinaria memorable esta Nochebuena.

Lugares para cenar en Navidad en CDMX

The Ritz-Carlton, Mexico City

El restaurante Samos ubicado al interior del hotel The Ritz-Carlton, Mexico City ofrece un menú especial este 24 de diciembre, creado por la chef Nayeli, con el fin de celebrar Caballero la magia de la temporada.

El menú comienza con una croqueta de cangrejo como amuse bouche, seguida de dos entradas a elegir que contrastan lo vegetal y lo marino. Los platos fuertes ofrecen una selección que incluye pavo rostizado, Beef Wellington y lechón confitado. Para cerrar, ofrece dos propuestas de postres: una creación de chocolate ruby y una tarta fresca acompañada de sorbete.

Precios: Cena con maridaje $3,400 | Cena $2,500 | Niños (2-12 años) $950 pesos.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 509, Cuauhtémoc.

Hyatt Regency Mexico City

Bajo la visión del chef Jorge Cobos, el restaurante Rulfo dentro del Hyatt Regency Mexico City pone a la disposición de los comensales una cena especial de Navidad en formato buffet y marcada por la fusión de influencias latinas.

Esta cena incluirá barras de ensaladas, chartería, mariscos y ceviches, así como platillos clásicos reinterpretados, entre ellos crema de calabaza asada con semillas garapiñadas, bacalao a la vizcaína, pavo al horno con salsa de frutos del bosque, filete de res en salsa criolla, lasaña de carne, jamón glaseado y romeritos. Para cerrar, ofrecerá panadería hecha en casa y variedad de postres.

Precios: Adultos con barra libre premium $3,450 | Niños $1,450 pesos.

Ubicación: Campos Elíseos 204, Polanco.

Hacienda de los Morales

Un espacio donde todavía huele a hogar… La Hacienda de los Morales invita a los comensales a vivir la tradición este 24 de diciembre con un menú que retoma elementos de la Navidad mexicana: la verbena, los antojitos, el espíritu de posada y mezcla de fiesta de la temporada.

Su menú navideño se compone con una entrada de carpaccio de remolada ahumada con aderezo de melocotón, esferas de quesos finos y alcachofa, así como una crema de almendra con espárragos y juliana de jamón serrano. Como plato fuerte pavo navideño con relleno californiano y de postre una tartaleta de higos al vino tinto.

Precios: Adultos $2,800 | Niños $790 pesos.

Ubicación: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

Four Seasons Hotel Mexico City

Ofrece el espacio perfecto para celebrar y brindar por los buenos momentos, así como un recorrido cuidadosamente diseñado para vivir inolvidables experiencias gastronómicas. El restaurante Zanaya tendrá una cena especial para celebrar Navidad este 24 de diciembre.

El menú incluye un tamal de camarones con salsa verde, aguachile de kampachi con cítricos, crema de betabel rostizado y como plato fuerte a elegir entre short rib con mole chichilo y lubina con adobo chile chihuacle y hongo maitake. Como pre-postre un sorbete de ingredientes de temporada y de postre milhojas de nuez con crema de vainilla de papantla, relleno de manzanas horneadas.

Precios: Adultos $5,500 | Niños $2,750 pesos.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 500, Juárez.