El libro Santo Domingo debuta en Nueva York con sello de lujo

Entre luces cálidas y una atmósfera que respiraba elegancia, la República Dominicana vivió una de sus noches más memorables lejos del Caribe. Con una gran celebración en Nueva York, presentó el lanzamiento oficial de Santo Domingo, el nuevo libro de la icónica casa editorial Assouline.

El encuentro reunió a personalidades del arte, la cultura, el mundo editorial y el lujo internacional en una atmósfera íntima y sofisticada, ideal para enmarcar la riqueza histórica, creativa y contemporánea de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo.