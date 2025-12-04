Publicidad

El libro Santo Domingo debuta en Nueva York con sello de lujo

En la ciudad que nunca duerme, Santo Domingo brilló con el lanzamiento del nuevo libro de Assouline junto al ministro David Collado, en una velada que reunió lujo, arte y vida social.
jue 04 diciembre 2025 05:38 PM
Entre luces cálidas y una atmósfera que respiraba elegancia, la República Dominicana vivió una de sus noches más memorables lejos del Caribe. Con una gran celebración en Nueva York, presentó el lanzamiento oficial de Santo Domingo, el nuevo libro de la icónica casa editorial Assouline.

El encuentro reunió a personalidades del arte, la cultura, el mundo editorial y el lujo internacional en una atmósfera íntima y sofisticada, ideal para enmarcar la riqueza histórica, creativa y contemporánea de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo.

El libro recorre la esencia de la capital dominicana a través de su herencia colonial, su vibrante escena gastronómica, artística y nocturna, así como su conexión con figuras icónicas como Oscar de la Renta y su presencia en el cine con producciones como The Godfather Part II.

La narrativa visual está firmada por la reconocida fotógrafa Aline Coquelle, cuyo lente captura la belleza atemporal de Santo Domingo, la fuerza de su gente y el espíritu de quienes hoy definen su pulso cultural.

