Myka Greek llega a The St. Regis Mexico City con tres experiencias culinarias de lujo

Sofisticación y creatividad en un solo lugar. Lo mejor: solo en The St. Regis Mexico City.
lun 03 noviembre 2025 11:55 AM
Hace un par de días hicimos el ranking oficial de los mejores helados de la Ciudad de México. Y, por supuesto, Myka Greek , la heladería que conquistó Madrid y ahora la CDMX, encabezó la lista. No es casualidad. La textura cremosa que envuelve el paladar con el auténtico yogurt griego, endulzado de manera natural de Myka, es un verdadero deleite para todas las edades.

Y hoy, la propuesta de la chef mexicana, Natalia Morales, da un paso más. Myka llega a The St. Regis Mexico City , el ícono de la elegancia hecha hospitalidad: un espacio que envuelve con su servicio top tier en el corazón de la Ciudad de México.

Desde octubre y hasta diciembre, tres experiencias de edición limitada invitan a saborear el otoño con una nueva mirada: la que une la creatividad artesanal de Myka con la elegancia de The St. Regis, en una pop up que únicamente podrás encontrar en el exclusivo hotel.

La primera parada está en el Glass House Café, el rincón más luminoso del hotel. Entre reflejos de cristal y aroma a café molido, el clásico Greek Frozen Yogurt se reinventa con el sabor del delicioso e irresistible Pumpkin Spice, la mezcla de calabaza, nuez moscada y canela que encanta a miles de personas cada temporada.

Pero si quieres probar algo nuevo, completamente fuera de lo común, tienes que ir al restaurante Diana, donde encontrarás la receta exclusiva del chef ejecutivo Diego Niño, quien fusionó el cremoso sabor de Myka con una refinada entrega de notas cítricas y especiadas.

Entre esta curaduría de ingredientes están: sopa de aceituna, supremas de mandarina, piel de naranja cristalizada y bizcocho de sifón de jengibre. Creatividad y refinamiento en un solo postre.

Finalmente, si estas opciones no terminan de convencerte y eres más de personalizar tus postres favoritos, definitivamente tienes que probar la experiencia interactiva family size que The St. Regis y Myka han preparado para ti.

Una propuesta exclusiva, bajo reservación, donde podrás elegir entre una cuidadosa selección de ingredientes para crear tu propio postre junto a tus amigos o familiares. Desde bizcocho de melaza empapado en praliné salado y compota de lychee con lavanda, hasta merengues de jamaica con chile guajillo, y la ya clásica salsa de pistache de Myka; las opciones son infinitas.

Sea cual sea la opción que elijas, cada detalle de esta colaboración está pensada para que juegues con tu creatividad y disfrutes de todas las texturas y sabores desde un servicio de excelencia. ¿Cuándo nos vemos?

