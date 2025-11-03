Myka Greek llega a The St. Regis Mexico City con tres experiencias culinarias de lujo

Hace un par de días hicimos el ranking oficial de los mejores helados de la Ciudad de México. Y, por supuesto, Myka Greek , la heladería que conquistó Madrid y ahora la CDMX, encabezó la lista. No es casualidad. La textura cremosa que envuelve el paladar con el auténtico yogurt griego, endulzado de manera natural de Myka, es un verdadero deleite para todas las edades.

Y hoy, la propuesta de la chef mexicana, Natalia Morales, da un paso más. Myka llega a The St. Regis Mexico City , el ícono de la elegancia hecha hospitalidad: un espacio que envuelve con su servicio top tier en el corazón de la Ciudad de México.