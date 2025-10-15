'Recuerdos': todo sobre la edición limitada de Clase Azul de Día de Muertos

En esta ocasión, presentó Clase Azul Tequila Día de Muertos Edición Limitada Recuerdos, la cual se compone de tan solo 10 mil licoreras. Sin duda, se trata de una creación que captura el espíritu de la temporada en cada detalle.

Bajo la dirección de la maestra destiladora Viridiana Tinoco, el tequila de esta edición limitada es un ensamble de destilados madurados entre 12 y 38 meses en barricas de whiskey americano de primer uso. De hecho, una parte del agave fue cocido en un horno de pozo tradicional.

El resultado es una expresión elegante, con aromas de agave cocido, madera ahumada, cáscara de naranja, caramelo y clavo. En boca, revela mermelada de naranja y delicadas notas especiadas de clavo y canela y culmina en un final prolongado de cítricos y madera tostada.

¿Y qué hay de la licorera?

Se presenta en tono marfil y ornamentada con una ilustración de la artista mexicana Erika Rivera. Representa una ofrenda tradicional rodeada de espíritus trazados en matices suaves.

El ornamento de esta edición fue elaborado en forma de relicario, bañado en oro de 24 quilates y se abre para revelar un camafeo de obsidiana pulida.

Desde la cera perdida hasta el pulido a mano y el baño en oro, más de 50 meticulosos procesos dieron vida a cada detalle de los ornamentos de la botella.

Cada botella de Clase Azul Tequila Día de Muertos Edición Limitada Recuerdos estará disponible en licoreras de 1 litro, a un precio de 1,900 USD (38,000 MXN) más impuestos.