Not Your Regular Tequila: un destilado con propósito

Una botella que hace referencia a las pirámides prehispánicas contiene distintas expresiones de un tequila producido en Jalisco apegándose a prácticas responsables a lo largo de toda la cadena de suministro.

El tequila Joven es nítido y vibrante, y transmite la esencia del agave azul con notas sutiles de cítricos y hierbas. Al pasar por barricas de roble, el Reposado combina la frescura del agave con las notas cálidas de caramelo y especias.

El tequila Añejo se envejece un año, dando como resultado un sabor rico y redondo –con notas de agave asado, vainilla y roble tostado, terminado con un toque de mandarina– ideal para disfrutarse solo o con hielo.

Concebido para quienes se mueven con propósito y dominan la noche, Acosta Tequila llega con una invitación clara y audaz: sé tú mismo dondequiera que vayas.