El nuevo destino para los viajeros modernos

Guadalajara, una de las joyas turísticas y de negocios de México, da la bienvenida a NH Guadalajara Studios, un espacio pensado para aquellos que buscan más que una simple estancia. Este nuevo hotel, ubicado en la exclusiva zona de Providencia, está diseñado para ofrecer la comodidad, funcionalidad y modernidad que el viajero contemporáneo exige.

La ciudad de Guadalajara se ha consolidado como un centro clave para el turismo y los negocios en México, con una creciente demanda por parte de viajeros internacionales y profesionales. Por eso, la expansión de Minor Hotels en la región es un paso estratégico, y NH Guadalajara Studios se presenta como la opción perfecta para quienes buscan no solo un lugar donde descansar, sino también un espacio que inspire productividad y confort.

Con 152 estudios tipo loft, NH Guadalajara Studios ofrece una propuesta integral que fusiona diseño contemporáneo, funcionalidad y lujo. Cada unidad está totalmente equipada con nevera, parrilla eléctrica, microondas, tostadora, licuadora, cafetera Nespresso y un set completo de utensilios de cocina, brindando la privacidad y comodidad de un apartamento sin renunciar a los beneficios del hotel.

La propiedad no solo destaca por su diseño contemporáneo, sino también por sus amenidades pensadas para maximizar la comodidad. Entre ellas, el restaurante con capacidad para 64 personas, una moderna sala de juntas para 13 personas y un gimnasio totalmente equipado. Además, contará con una terraza verde y áreas de lectura o socialización, pensadas para ofrecer un ambiente relajado y funcional. Lo que lo convierte en un lugar ideal tanto para el turista como para el profesional en movimiento.

El rooftop con alberca y terraza lounge ofrece vistas panorámicas de la ciudad, brindando el escape perfecto después de un día de reuniones o exploración. La propuesta de NH Guadalajara Studios es ofrecer un balance entre productividad y bienestar, proporcionando un ambiente que permite a los huéspedes sentirse como en casa mientras disfrutan de lo mejor que Guadalajara tiene para ofrecer.

Además de su ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, el hotel está diseñado pensando en profesionales en movimiento y viajeros que buscan un espacio flexible, conectado y adaptado a sus dinámicas de vida. Es ideal para aquellos que valoran la libertad, el confort y la funcionalidad, manteniendo la promesa de la marca NH: ofrecer un servicio que se adapta a la necesidades de cada huésped.

NH Guadalajara Studios se suma a las 16 propiedades operadas por Minor Hotels en México, y con esta nueva apertura más la nueva apuesta de lujo en Mérida con Tivoli, la compañía eleva su portafolio a 18 hoteles en el país, reafirmando su compromiso con el mercado mexicano y consolidando su presencia en América Latina.