Celebra a México en donde sea

En México septiembre es sinónimo de orgullo, tradición y celebración. Es el momento de honrar nuestra identidad. Tequila Patrón, fiel a su esencia de autenticidad y calidad, se une a estas fiestas para darnos momentos inolvidables que no necesitan más pretexto que el de ser mexicanos.

Este año, se dio a la tarea de llevar el sabor y la alegría a los rincones más vibrantes de CDMX y Guadalajara. No se trata de eventos masivos, sino de encuentros íntimos y genuinos donde la buena compañía, el sabor excepcional y el espíritu patrio se fusionan.

Publicidad

Por eso, la marca llega a sus fanáticos con una activación especial este mes de septiembre en taquerías y bares que saben lo que es rendirle tributo al eterno antojo nacional.

Para quienes buscan elevar la experiencia con mixología de autor y un ambiente sofisticado, Tequila Patrón estará presente en: Goya Taller en Polanco, Zimo en Condesa, Ismo en Roma Norte en CDMX, así como Navaja en Guadalajara y Gipsy en Zapopan, ambos en Jalisco.

Pero como no hay celebración mexicana sin el inconfundible sabor de un buen taco, Tequila Patrón se suma a la tradición en: Chetito Roma, Cariñito y Barbacoa Gonzalitos en Roma Norte, Los Caramelos en Condesa y Los Alexis en Cuauhtémoc, así como en Sala de despecho en Providencia en Guadalajara.

En cada parada, Tequila Patrón se suma para elevar la experiencia con un brindis hecho con intención. Y para quienes quieran celebrar en casa, les tenemos una Margarita Patrón que les dejará brindar el orgullo de ser mexicano. Sigue estos sencillos pasos para que seas el mejor anfitrión:

Ingredientes

· 45 ml de Tequila Patrón Silver.

· 25 ml de licor de naranja.

· 15 ml de jugo de limón.

· 5 ml de jarabe natural.

MÉTODO

1. Mezcla en un shaker con hielo: 45 ml Tequila Patrón Silver, 25 ml licor de naranja, 15 ml jugo de limón y 5 ml jarabe natural.

2. Agita fuerte durante 10–15 segundos para integrar bien los sabores.

3. Cuela y sirve en copa fría o vaso con hielo; decora con rodaja de limón o cáscara de naranja.

Porque no necesitas una razón, ni una fecha especial, solo darte permiso de disfrutar de Tequila Patrón, orgullosamente mexicano.