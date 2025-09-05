Sabritas® enciende los 90s: Una noche de nostalgia, estilo y sabor

En una velada electrizante, donde la nostalgia noventera se apoderó del ambiente, Sabritas® lanzó su campaña “Las Favoritas de ayer, hoy y siempre” con una explosión de glamour y recuerdos. La estrella de la noche no fue otra que Fey, la indiscutible reina de los 90s, quien no solo prestó su imagen, sino que reversionó su icónico hit 'Muévelo' de 1996 como el jingle oficial de esta campaña que promete hacernos vibrar con el pasado.

El escenario, un exclusivo venue en el corazón de la Ciudad de México, reunió a un elenco de lujo que marcó generaciones. Figuras como las chicas de JNS, Daniela Magún de Kabah, Miguel Martínez, Nashla, así como Belinda y Regina Blandón del elenco de ‘Mentiras, la serie’, elevaron la noche a otro nivel. Influencers, creativos y el equipo de Sabritas® se mezclaron en una celebración que destilaba estilo y reminiscencia.

JNS

Publicidad

Cada detalle fue una oda a los 90s: la música, un playlist de himnos noventeros que todos corearon sin parar; los outfits, vibrantes y llenos de guiños retro; y la comida, un deleite que fusionó lo gourmet con lo icónico. Desde canapés de queso roquefort con un toque de Doritos®, crostinis de atún con mensajes de “I love 90s”, hasta volovanes de rib eye y los infaltables Dorilocos, servidos desde una combi retro que robó miradas. Todo, cuidadosamente diseñado para transportarnos a esa década inolvidable.

La noche también ofreció momentos únicos: un torneo de ‘Mano-tazos’ donde los asistentes compitieron por chamarras de edición especial con logos retro de Sabritas®, y una estación ‘Echúlame el drink’ para personalizar termos con estampas noventeras. Cada rincón de la velada fue una explosión de color, energía y recuerdos.

Daniel Díaz, director senior de marketing de Sabritas®, y Javier Vieyra, manager senior de PepsiCo®, presentaron el video musical protagonizado por Fey. “Este es un recuento de historias, de momentos,” afirmó Vieyra.

El clímax llegó cuando Fey tomó el escenario con un concierto explosivo. Arrancó con ‘Muévelo’, seguido de ‘Me enamoro de ti’ y ‘Media Naranja’, para cerrar con broche de oro con 'Azúcar Amargo', el himno que definió una era. La energía fue contagiosa, con el público entregado a cada nota.

En una entrevista exclusiva con L&S, Fey compartió: “Me siento muy halagada de que me hayan elegido, porque es importantísimo como artista estar en esta marca, significa muchas cosas”.

La campaña no solo revive emociones, sino que trae una edición limitada de botanas clásicas con empaques retro que capturan la esencia de antaño: Ruffles®, Sabritas® Original, Sabritas® Adobadas, Pizzerolas®, Quesabritas® y Doritos®. Disponibles en tienditas por solo $15 pesos, estas botanas son una cápsula del tiempo que combina sabor icónico con un diseño que hará suspirar a cualquiera.

Sabritas® no solo demostró por qué sigue siendo un ícono generacional, sino que nos recordó que los 90s nunca se fueron. Con esta campaña, la marca nos invita a saborear la nostalgia, a cantar a todo pulmón y a celebrar la vida con el mismo entusiasmo que hace tres décadas. Porque el estilo no solo se lleva en la ropa, sino en los momentos que te hacen vibrar.