Visita la pop-up del chef Francisco Ruano en Ritz-Carlton: acá los detalles

Considerado como uno de los exponentes más destacados de la cocina contemporánea mexicana, Ruano invita al público a vivir de primera mano su cocina en la pop-up que ofrece platillos en un ambiente cercano y sofisticado.

La propuesta gastronómica está a su cargo junto a Nayeli Caballero y Erick Astie, quienes presentan una carta que combina ingredientes mexicanos con técnicas refinadas y una narrativa culinaria profunda.

¿Qué hay sobre el menú? Este incluye creaciones como el cóctel Panchito de abulón a la mexicana, el caldo Xóchitl con pollo de corral y flores, el guajolote de Colima con pipián estilo señora Rosario, así como la pesca estilo Veracruz con risotto de chile güero.

Los postres no se quedan atrás, pues la experiencia incluye la pavlova, el ate con queso y el creme brulee de mamey.

Esta experiencia, la cual es una gran oportunidad para descubrir la visión culinaria de grandes chefs, estará disponible hasta el 30 de agosto.