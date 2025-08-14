AmexForFoodies: la iniciativa para recorrer 31 restaurantes top de la CDMX

American Express creó una iniciativa que cumple los deseos de sus tarjetahabientes foodies y, durante dos semanas, 31 restaurantes de CDMX ofrecerán menúes de tres tiempos creados para acercarles a sus propuestas culinarias.

Y es que de eso se trata #AmexForFoodies: de celebrar, conocer y explorar la diversidad y riqueza gastronómica de México.

El evento se realizará del 15 al 31 de agosto. (Foto: Cortesía)

#AmexForFoodies México: fechas y qué restaurantes participan

La edición 2025 de esta iniciativa se realiza del 15 al 31 de agosto y los restaurantes que se unieron se ubican en los corredores Roma, Condesa, Polanco, Lomas, Pedregal, San Ángel y Centro, lo que garantiza la riqueza de propuestas.

De hecho, la curaduría de este evento priorizó que cada uno de los espacios elegidos representen la colonia en la que se ubican, por lo que las cocinas van desde lo tradicional hasta lo experimental.

Cada lugar creó un menú degustación de tres tiempos específicamente para esta propuesta y los tarjetahabientes de American Express tienen un precio especial de 590.0 pesos (las bebidas y propinas no se incluyen).

En total son 31 restaurantes que participan, incluido Trillo, en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON:

Balcón del Zócalo Carmela y Sal Pargot Octavia Plonk Fabia, Cocina de Campo Suchi Aúna Vega Casamarena Cortile Galea Rocasal Sakanaya James La Once Mil Marea Trillo OXA Alfil Xilote Cantina Filomeno Hokusai Jowong Darosa Liona Maria Ciento38 Tigre Silencioso Fonico Campobaja Eloise Migrante