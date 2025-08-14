Comer rico en la Ciudad de México no es difícil, pero comer rico con menú degustación en los principales restaurantes de los corredores gastronómicos de la ciudad es, sin duda, una oportunidad imperdible (y poco común).
#AmexForFoodies: la iniciativa para recorrer 31 restaurantes top de la CDMX
American Express creó una iniciativa que cumple los deseos de sus tarjetahabientes foodies y, durante dos semanas, 31 restaurantes de CDMX ofrecerán menúes de tres tiempos creados para acercarles a sus propuestas culinarias.
Y es que de eso se trata #AmexForFoodies: de celebrar, conocer y explorar la diversidad y riqueza gastronómica de México.
#AmexForFoodies México: fechas y qué restaurantes participan
La edición 2025 de esta iniciativa se realiza del 15 al 31 de agosto y los restaurantes que se unieron se ubican en los corredores Roma, Condesa, Polanco, Lomas, Pedregal, San Ángel y Centro, lo que garantiza la riqueza de propuestas.
De hecho, la curaduría de este evento priorizó que cada uno de los espacios elegidos representen la colonia en la que se ubican, por lo que las cocinas van desde lo tradicional hasta lo experimental.
Cada lugar creó un menú degustación de tres tiempos específicamente para esta propuesta y los tarjetahabientes de American Express tienen un precio especial de 590.0 pesos (las bebidas y propinas no se incluyen).
LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON:
- Balcón del Zócalo
- Carmela y Sal
- Pargot
- Octavia
- Plonk
- Fabia, Cocina de Campo
- Suchi
- Aúna
- Vega
- Casamarena
- Cortile
- Galea
- Rocasal
- Sakanaya James
- La Once Mil
- Marea
- Trillo
- OXA
- Alfil
- Xilote
- Cantina Filomeno
- Hokusai
- Jowong
- Darosa
- Liona
- Maria Ciento38
- Tigre Silencioso
- Fonico
- Campobaja
- Eloise
- Migrante
Para acceder a este beneficio, lo único que se debe hacer es reservar directamente en los restaurantes y mencionar la iniciativa. En este link encontrarás los contactos de todos los lugares que participan.