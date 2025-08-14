Publicidad

#AmexForFoodies: la iniciativa para recorrer 31 restaurantes top de la CDMX

Cada restaurante presenta un menú degustación creado específicamente para la edición mexicana de #AmexForFoodies. Te contamos todo al respecto.
jue 14 agosto 2025 11:28 AM
El Tigre es uno de los 31 restaurantes participantes en #AmexForFoodies México. Conoce todos los detalles de la iniciativa.

Comer rico en la Ciudad de México no es difícil, pero comer rico con menú degustación en los principales restaurantes de los corredores gastronómicos de la ciudad es, sin duda, una oportunidad imperdible (y poco común).

American Express creó una iniciativa que cumple los deseos de sus tarjetahabientes foodies y, durante dos semanas, 31 restaurantes de CDMX ofrecerán menúes de tres tiempos creados para acercarles a sus propuestas culinarias.

Y es que de eso se trata #AmexForFoodies: de celebrar, conocer y explorar la diversidad y riqueza gastronómica de México.

amex for foodies mexico fechas
El evento se realizará del 15 al 31 de agosto.

#AmexForFoodies México: fechas y qué restaurantes participan

La edición 2025 de esta iniciativa se realiza del 15 al 31 de agosto y los restaurantes que se unieron se ubican en los corredores Roma, Condesa, Polanco, Lomas, Pedregal, San Ángel y Centro, lo que garantiza la riqueza de propuestas.

De hecho, la curaduría de este evento priorizó que cada uno de los espacios elegidos representen la colonia en la que se ubican, por lo que las cocinas van desde lo tradicional hasta lo experimental.

Cada lugar creó un menú degustación de tres tiempos específicamente para esta propuesta y los tarjetahabientes de American Express tienen un precio especial de 590.0 pesos (las bebidas y propinas no se incluyen).

amex-for-foodies-mexico-restaurantes.jpg
En total son 31 restaurantes que participan, incluido Trillo, en la Roma Norte.

LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON:

  1. Balcón del Zócalo
  2. Carmela y Sal
  3. Pargot
  4. Octavia
  5. Plonk
  6. Fabia, Cocina de Campo
  7. Suchi
  8. Aúna
  9. Vega
  10. Casamarena
  11. Cortile
  12. Galea
  13. Rocasal
  14. Sakanaya James
  15. La Once Mil
  16. Marea
  17. Trillo
  18. OXA
  19. Alfil
  20. Xilote
  21. Cantina Filomeno
  22. Hokusai
  23. Jowong
  24. Darosa
  25. Liona
  26. Maria Ciento38
  27. Tigre Silencioso
  28. Fonico
  29. Campobaja
  30. Eloise
  31. Migrante

Para acceder a este beneficio, lo único que se debe hacer es reservar directamente en los restaurantes y mencionar la iniciativa. En este link encontrarás los contactos de todos los lugares que participan.

