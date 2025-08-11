Sabor, cultura y aventura

Si eres de alma aventurera y hambre voraz, tu próxima pedaleada puede tener lo mejor de dos mundos. Aprovecha los beneficios de tu membresía anual ECOBICI HSBC y recorre la ciudad con viajes de hasta 90 minutos.

Además, te regresamos el 15% del costo de la membresía pagando con tu Tarjeta HSBC. Si aún no cuentas con tu Tarjeta HSBC puedes solicitarla aquí y adquiere de inmediato tu membresía anual ECOBICI HSBC acá , para que tengas oportunidad de descubrir las joyas que los mejores mercados de la ciudad tienen para ofrecerte.

Mercado Lázaro Cárdenas

Ubicado en la colonia Del Valle, ahí encuentras un poco de todo: mariscos, café de especialidad y hasta un delicioso ramen. Una opción perfecta para aquellos que quieren probar un poco de todo y que vivan o trabajen cerca de la zona.

Mercado de antojitos Coyoacán

Un clásico en el centro de Coyoacán es el mercado ubicado junto a la iglesia donde encuentras todo tipo de garnachas. Desde quesadillas, tostadas, pozole, elotes y hasta hot cakes de figuras. Aquí podrás saciar cualquier antojo que se te ocurra y luego dar un paseo en bicicleta por sus bellas calles con tu próxima cita.

Mercado Hidalgo

Aunque este mercado se especializa en ferretería y plomería, su ubicación en la colonia Obrera lo hace muy accesible para ciclistas curiosos. Ahí encuentras tostadas gigantes, gorditas y quesadillas, tacos, machitos y comidas corridas con toda la sazón hogareña.

Mercado Escandón

Para los amantes de los sabores marítimos, este mercado muy cerca de la estación ECOBICI de calle Progreso y Av. Patriotismo, es la opción perfecta para un domingo en bicicleta, pues se especializada en platillos del mar: cocteles, empanadas, mojarras, camarones y ceviches. Una opción gustosa para paladares exigentes de frescura y calidad.

Mercado del Carmen

Por último, te recomendamos algo diferente en el Mercado del Carmen. Ubicado en San Ángel, ofrece una travesía por el sur de la ciudad. Además, su categoría gourmet brinda un sabor diferente, pues encuentras gran variedad de platillos de lujo. Termina este increíble recorrido aprovechando el 2x1 en Cinépolis que te da tu membresía ECOBICI HSBC para cerrar un día perfecto.