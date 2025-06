De Roma a Florencia: Un dulce reencuentro en una travesía de lujo y memoria

Lo interesante es que Roma, con más de 3,000 años de historia a cuestas, tampoco lo era. Dos antiguos conocidos volvían a coincidir y debían ponerse al día gracias a una cita concertada por American Express y su equipo de expertos en viajes de Travel & Lifestyle Services.

CAPÍTULO 1: ROMA

La luz en la capital italiana tiene una cualidad distinta, algo parecido a un finísimo velo de ámbar líquido. Sin importar a donde uno voltee –el Palazzo della Civiltà Italiana, Piazza Navona, el Circo Massimo, el Coliseo o el Panteón– resulta imposible no sentirse en un set de cine, acaso en una escena de La grande bellezza. A las seis de la tarde, la Piazza di San Marcello es testigo del paso de cientos de personas que se apresuran para explorar las boutiques de Via del Corso.

Muy cerca, a un costado de la Chiesa di San Marcello al Corso, la discreta fachada del recientemente inaugurado Six Senses Rome aguarda a los visitantes. Al salir del auto, el staff se hace cargo del equipaje con agilidad y me invita a cruzar la puerta. Se percibe un aire de calma y el bullicio de la calle queda atrás. Se trata de la primera propiedad que la marca abre en el corazón de una gran ciudad, aunque sin perder su enfoque holístico de bienestar. Al momento de terminar el check-in, una mesa en BIVIUM ya está lista para que mi estómago reciba gustoso tartar de res, pizza, pasta y un postre que mezcla helado de hongos con chocolate y trozos de galleta.

La tradicional pizza Margarita es una de las especialidades de BIVIUM, el restaurante principal del hotel Six Senses Roma // El diseño interior de las habitaciones y de las áreas comúnes del hotel, incluido el spa, lleva el sello de Patricia Urquiola. (Alonso Díaz/Cortesía)

La tenue iluminación, el silencio y los colores neutros de la habitación invitan al descanso reparador rodeado de detalles de diseño como paredes de madera, pisos decorados con azulejos y tapetes que evocan el opus tessellatum, muebles con formas geométricas que se superponen y cortinas elaboradas con plásticos reciclados que manifiestan el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El toque de la diseñadora de interiores Patricia Urquiola se percibe en cada elección decorativa –en habitaciones, áreas comunes, restaurantes y en el spa– honrando la grandeza de la cultura romana.

Las mañanas de diciembre son frías, pero si la suerte está del lado de los visitantes, el sol brilla en el cielo despejado. Son las condiciones ideales para salir de compras y explorar las boutiques que se suceden unas a otras tanto en Via del Corso como en Via dei Condotti y sus alrededores. Allí, los nombres que han cimentado la fama internacional del Fatto in Italia –Fendi, Prada, Bulgari, Max Mara, Bottega Veneta, Loro Piana, Ferragamo y Dolce & Gabbana, entre otras– conviven junto a opciones que demuestran el gusto de los italianos por el trabajo de expertos artesanos como Grilli (una modesta tienda de zapatos y bolsos de piel de primerísima calidad) y Battistoni (una boutique de trajes y camisas hechos a medida a la que acuden celebridades y presidentes).

Sin importar si se disfruta de las mieles del shopping o no, el premio del paseo es llegar a la Piazza di Spagna para admirar La fuente de la Barcaza de Bernini y su imponente escalinata. Un segundo premio para quienes ascienden sus 135 escalones de mármol es llegar al hotel Hassler, propiedad que desde 1893 regala algunas de las mejores vistas de la ciudad. La Penthouse Villa Medici Suite es probablemente uno de los lugares más privilegiados de toda la ciudad para disfrutar del atardecer con un spritz en mano y maravillarse con un horizonte dominado por la cúpula de la Basílica de San Pedro y el vuelo de las aves que se dirigen a sus nidos.

El Castillo de Sant'Angelo. (Alonso Díaz/Cortesía)

Salone Eva, uno de sus espacios gastronómicos, invita a descansar y disfrutar del aperitivo al ritmo de la música en vivo interpretada por su pianista. Si los lectores de esta crónica tienen la suerte de estar en la ciudad durante la temporada navideña, no pueden pasar por alto el panettone y el pandoro. Prometo por la memoria de mis ancestros que, de hacerlo, recordarán estas líneas. El tercer día, recorriendo sus callejuelas y avenidas sin un rumbo concreto, resonaba una frase escuchada durante la visita al sitio arqueológico Vicus Caprarius: “Roma es una ciudad construida en capas”.

Siglos de historia se siguen compactando bajo los pies de los viajeros que llegan con la esperanza de experimentar esa dolce vita en la que Federico Fellini nos hizo creer. Precisamente sobre la Via Vittorio Veneto –un símbolo de la hospitalidad romana y el glamour del cine en cuyos bares y cafés se daban cita las celebridades en los años 60 y 70– se localiza el InterContinental Roma Ambasciatori Palace, hotel que fue sometido a una profunda renovación de tres años y que reabrió sus puertas en mayo de 2023.

Durante sus primeros años de existencia, a comienzos del siglo XX, fue una residencia para los embajadores que llegaban de visita a la ciudad, mientras que a finales de la década de los 40 se convirtió en la biblioteca de la embajada estadounidense, ubicada a pocos metros de distancia. Hoy, es un símbolo del lujo moderno gracias a sus cómodas y discretamente decoradas habitaciones, así como a espacios gastronómicos como Scarpetta NYC, un restaurante que fusiona la tradición culinaria italiana con el encanto neoyorquino donde comer los tradicionales spaghetti pomodoro se convierten en un ritual que honra el pasado diplomático y literario del recinto.

Las vistas de Roma desde el hotel Hassler. // La barra de Charlie's Rooftop Bar en el hotel InterContinental Roma Ambasciatori Palace. // Interior de Il Ristorante - Niko Romito en el Hotel Bulgari. (Cortesía)

Otra liturgia igualmente disfrutable es la del té de la tarde que ofrece The St. Regis Rome en su imponente lobby. Desde los uniformes de las meseras hasta las mezclas provistas por Dammann Frères y los pequeños bocadillos dulces y salados que se sirven en torres metálicas al centro de la mesa, cada uno de sus momentos es el prólogo para una última sorpresa que requiere de un cambio de escenario. El Bulgari Hotel Roma traduce al vocabulario de la hospitalidad la opulencia de las joyas de la casa fundada por Sotirio Bulgari. Hogar de la que se presume es la suite de hotel más grande y lujosa de la ciudad, también alberga un spa que roba el aliento con sus columnas de mármol y su alberca con agua de color esmeralda.

¿El broche de oro? Una cena en Il Ristorante - Niko Romito. Ensalada verde, pasta con langosta y camarones y un pescado con setas anteceden el instante más gratamente dulce grabado en mis registros gastronómicos: una tarta elaborada con delgadas láminas de masa quebrada, capas de crema de manzana y caramelo salado que podría comer todos los días hasta regresar de nuevo a Roma.