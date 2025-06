Los cocineros del caribe: Cayman Cookout, el festival que lo tiene todo

Paradojas de la Historia, Gargantúa y Pantagruel (1564), de François Rabelais, se imprimió por primera vez en Lyon (Francia), una serie de aventuras de la que siglos más tarde brotaría el adjetivo pantagruélico (según la RAE: “dicho de comida o de apetito: muy grande o excesivo”) y una ciudad bautizada durante la segunda mitad del siglo XX como la capital mundial de la gastronomía, lugar de nacimiento de Paul Bocuse y su disruptiva nouvelle cuisine.

En Seven Mile Beach, la playa de las aguas más turquesas que uno pueda imaginar sobre la que se erige el monumental The Ritz-Carlton Grand Cayman, no hay vistas sobre el Ródano, tampoco teatros romanos, catedrales góticas o vestigios de la Galia, pero sí una imprescindible cita pantagruélica: el Cayman Cookout, quizá el festival gastronómico más imponente del mundo, organizado por un chef, Éric Ripert, al que una de sus abuelas le cocinaba en su infancia las recetas con las que Bocuse estaba entonces conquistando el planeta.