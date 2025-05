¡Vámonos a Chicago! Qué hacer en 48 horas en la Ciudad del Viento

. (Cortesía)

EL VIAJE COMIENZA AQUÍ

Si se planea viajar desde la Ciudad de México directo a Chicago, United Airlines ofrece dos vuelos diarios (8:10 a.m. y 2:40 p.m.) desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al de Chicago O’Hare. La duración del recorrido es de poco más de cuatro horas y estos itinerarios se adaptan tanto a viajeros de negocios como a quienes les gusta aprovechar su tiempo al máximo.

DORMIR EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Uno de los mayores aciertos al planear un viaje es elegir un hotel con la ubicación ideal. Esto no solo influye en los planes que se pueden hacer, sino también en la cantidad de actividades a disfrutar. Estar a una distancia a pie de los lugares imperdibles de Chicago es la clave para que las 48 horas en la ciudad sean un éxito. Si además se busca comodidad y una excelente relación calidad/precio, el Loews Chicago Hotel es la opción ideal. Ubicado en el corazón de Chi-Town, este hotel cuenta con habitaciones modernas y vistas espectaculares.

Entre sus instalaciones destacan un gimnasio completamente equipado, una alberca interior y un restaurante con una gran y variada oferta gastronómica. Los amantes del running estarán a pasos de Millennium Park y Grant Park, que ofrecen rutas cortas pero escénicas, perfectas para una carrera matutina. Y, de paso, se podrá capturar la icónica foto junto a The Bean, la escultura de Anish Kapoor.

El Navy Pier, volcado al lago Michigan, es uno de los lugares favoritos para locales y turistas. (Cortesía)

LO MEJOR POR DESCUBRIR

Chicago está lleno de lugares increíbles e imperdibles. Recomendamos empezar el día en Skydeck, en el piso 103 de la Willis Tower, que regala vistas espectaculares de toda la ciudad. Después, el crucero arquitectónico en el Riverwalk es una forma divertida de conocer los edificios más impresionantes de la ciudad mientras se navega por el río. No hay que olvidar pasar por el Millennium Park Campus, donde se ubican el mencionado The Bean, el Jay Pritzker Pavilion y espectaculares jardines para explorar.

Otro plan muy original es ir a FlyOver en Navy Pier, un simulador que ofrece un recorrido por toda la ciudad desde las alturas. El Art Institute of Chicago cuenta con una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Después de recorrerlo, sugerimos dirigir los pasos a 360 Chicago, donde las maravillosas vistas nocturnas pueden acompañarse con un coctel en el Cloud Bar.

Otra opción es dar un paseo en bicicleta por el Lakefront Trail que bordea el lago Michigan. Con estos planes, el itinerario estará lleno de cultura, diversión y momentos inolvidables. Y si lo que se quiere es ir de shopping, un paseo por la Magnificent Mile es imprescindible. Aquí hay tiendas y boutiques para todos los gustos. ¿En busca de un rato de relax? Los Aire Ancient Baths son el lugar perfecto para desconectar con una experiencia de spa diferente, mientras que los curiosos de la ciencia y la historia tienen en el Field Museum y el Adler Planetarium en el Museum Campus un spot altamente recomendable.

La Torre Sears, uno de los símbolos de la ciudad, fue durante décadas el edificio más alto del mundo. (Cortesía)

CHICAGO PARA FOODIES

Chicago es una ciudad cuya diversidad gastronómica fascina al visitante, con opciones para todos los gustos. Para los fans de la pizza, Robert’s Pizza and Dough Co., –donde la masa es una obra de arte y los ingredientes frescos marcan la diferencia– es un must. Para una experiencia con sabores peruanos, vale la pena pasar por Tanta, un restaurante vibrante que fusiona la tradición y la innovación con platos como el ceviche clásico y la causa limeña.

Si se busca un lugar elegante con vistas al río, Gibsons Italia es la opción perfecta, conocido por su cocina italiana con un toque moderno y sus cortes de carne premium. Además, no se puede dejar de probar la famosa deep dish pizza en lugares icónicos como Lou Malnati’s o Giordano’s, verdaderos representantes de este emblemático platillo. Portillo’s es ideal para saborear los clásicos hot dogs estilo Chicago y sus italian beef sandwiches en un ambiente casual. Si se prefiere el fine dining, Alinea y sus tres estrellas Michelin son garantía de experiencia culinaria inolvidable. ¿Antojo de postre? El cheesecake en Eli’s Cheesecake Company es infalible.