An Emperor’s Jewel: conoce la historia detrás del lujoso Bvlgari Hotel Roma

De la mano de Vincenzo Falcone, general manager del Bvlgari Hotel Roma, el documental fue presentado oficialmente en el Museo Soumaya.

Se trata de una entrega que transporta a la audiencia a un increíble viaje detrás de escena, desde el Imperio de Augusto hasta el día de la inauguración del hotel. La historia destaca a los extraordinarios artesanos y diseñadores que han sido parte de la creación del Hotel Bvlgari en Roma, así como la inspiración y atención al detalle que la marca emplea para crear sus lujosos hoteles y resorts.

El hotel se encuentra en la céntrica Piazza Augusto Imperatore, frente a dos de los hitos romanos más icónicos: el Ara Pacis y el Mausoleo de Augusto, el Primer Emperador Romano. Su arquitectura se complementa con materiales y colores tradicionales romanos, como mármol travertino ocre y ladrillo rojo quemado.

De hecho, en conmemoración del Año de la Serpiente, el Bvlgari Hotel Roma presenta las exclusivas Suites Serpenti, un claro testimonio de la elegancia y sofisticación que caracteriza a la marca.

Desde la elección de la ubicación hasta la selección de cada colaborador, el servicio auténtico y hasta la mejor artesanía italiana, todo eso muestra el documental An Emperor’s Jewel: The Making of Bvlgari Hotel Roma. Incluso, la gastronomía también juega un papel fundamental, con chefs de renombre que ofrecen una experiencia culinaria inolvidable.

¿Y dónde puedes ver An Emperor’s Jewel: The Making of Bvlgari Hotel Roma?