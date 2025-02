20 exclusivos días en el universo de ‘The White Lotus’

Todo el viaje se realiza a bordo del Jet Privado de Four Seasons y se personaliza con experiencias creadas pensando en el bienestar físico y mental de cada persona: desde tratamientos en spa, hasta dosis de adrenalina, cocteles frente a la alberca o caminatas por la playa.

Todos los traslados entre destinos se realizan a bordo del jet privado de Four Seasons. (Foto: Cortesía)

El itinerario del viaje de Four Seasons inspirado en ‘The White Lotus’

Todo el viaje se realiza a bordo del Airbus A321 personalizado para Four Seasons y cada escala ofrece una experiencia diferente, con acceso a aventuras, experiencias locales y, por supuesto, un equipo dedicado a proveer atención personalizada.

Del 7 al 26 de mayo de 2026, World of Wellness llevará a 48 huéspedes a ocho destinos icónicos:

Singapur (donde inicia la aventura).

(donde inicia la aventura). Koh Samui.

Las Maldivas.

Taormina.

Marruecos.

Nevis.

Ciudad de México.

Maui (donde termina el viaje).

En cada país, los huéspedes se alojarán en los hoteles y resorts Four Seasons, incluidos aquellos que se ven en la serie The White Lotus.

La isla de Nevis es uno de los destinos del viaje de 20 días. (Foto: Cortesía)

LOS HOTELES QUE SE VEN EN ‘THE WHITE LOTUS’

El itinerario destaca la estancia de tres noches en el Four Seasons Resor Koh Samui, en Tailandia, escenario de la tercera temporada de The White Lotus, en HBO, en donde puede practicarse snorkel, entrenar Muay Thai en un ring ubicado en las colinas con vistas panorámicas a la selva y el océano, y disfrutar tratamientos de spa de inspiración tailandeas.

Por su parte, en Taormina, Sicilia, el escenario de la segunda temporada, los huéspedes pasarán tres noches en San Doménico Palace, Taormina, a Four Seasons Hotel. Uno de los mejores momentos es el recorrido en bicicleta por las bodegas alrededor del Monte Etna, el yoga matutino en los Jardines Belvedere y caminar por las calles históricas del pueblo.

La última locación a visitar es el Four Seasons Resort Maui at Wailea, el lugar en el que se inició todo en The White Lotus, con dos noches para explorar la costa en una canoa tradicional y disfrutar un masaje lomi lomi de herencia hawaiana.

Four Seasons Resort Maui at Wailea. (Foto: Cortesía)

World of Wellness Jet Experience es una de las muchas formas en que Four Seasons y Max han colaborado para crear experiencias inmersivas e iniciativas que celebran The White Lotus en todo el mundo.