La Amazonía como metáfora: todo sobre Perpetual Planet Amazon Expedition

Las conclusiones de la expedición, sin embargo, no son, en palabras de los protagonistas, demasiado optimistas. En su opinión, el Amazonas, clave para la biodiversidad planetaria, está en peligro en todos y cada uno de los rincones de su recorrido. “Hemos observado el comienzo de un gigantesco proceso de deglaciación en las cumbres andinas, tanto en glaciares pequeños como en los más grandes. No soy demasiado optimista. Creo que se trata más de una cuestión de adaptación, de saber adaptarnos con la idea de prever catástrofes más grandes”, relataba a Life and Style el climatólogo Baker Perry.

Thomas Peschak, que pasó 396 días en la selva tomando casi medio millón de fotografías, observa el futuro con diferente perspectiva, más pragmática, quizá. “Es imposible hacer el trabajo que yo hago siendo pesimista. Lo que hay que ser es realista. En los últimos 25 o 30 años, he sido testigo de cosas horribles. He visto cómo algunos ecosistemas eran destruidos y cómo ciertas especies desaparecían, y eso siempre es aterrador. Pero también he visto lo contrario, porque la Naturaleza es extremadamente resiliente. Creo que, si colocas a cierta gente en el lugar oportuno con las herramientas correctas, pueden ocurrir grandes cosas en el medioambiente”, nos contaba el propio Peschak en una sala cercana al escenario del Centro Cultural Ccori Wasi, en el barrio de Miraflores de Lima, donde poco después ofreció una conferencia sobre su contribución a la Rolex and National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition.

Parte de la ingente documentación recopilada por los exploradores participantes en la iniciativa fue publicada en la edición monográfica que la revista National Geographic dedicó al Amazonas en su número del mes de octubre. No es, sin embargo, la única manera de acercarse a una expedición con la que la comunidad científica trata de cambiar nuestra idea preconcebida sobre la influencia de un río y una selva que no son únicamente el pulmón de América, también del resto del planeta. El pasado 10 de octubre, National Geographic estrenaba, a través de las plataformas Disney+ y Hulu y en todo el mundo, Amazon Expedition, un documental de una hora de duración en el que se resumen los trabajos de cada uno de los científicos y contadores de historias que fueron parte del proyecto.

A través de él, la audiencia podrá acercarse a perspectivas nunca antes vistas de algunos de los ecosistemas que recorren el Amazonas, desde su nacimiento, hasta su desembocadura. Porque, tal y como nos explicaba en Lima Kaitlin Yarnall, Chief Storytelling Officer de la National Geographic Society, la sociedad participa desde su fundación en el año 1888 en la financiación de expediciones de investigación científica en todas las esquinas del planeta, siempre como organización no gubernamental. “Pero también contamos historias”, explica Yarnall con cierto deje de orgullo. “Eso involucra la revista, el canal de televisión e incluso la cuenta de Instagram. El resumen es que somos una organización sin ánimo de lucro que impulsa la investigación y la exploración, y luego contamos historias sobre ello. Obviamente, con el tiempo hemos evolucionado hacia una compañía de medios de comunicación”, concluye. El National Geographic Explorers Festival de Lima está a punto de comenzar.