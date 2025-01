La receta de café infalible de Eva Longoria con Nespreso (y tequila)

Esta pasión por el café llevó a la actriz y empresaria a ser la nueva aliada internacional de Nespresso y, junto a George Clooney, Camille Cottin y Kim Go, con quienes se ha embarcado en una enigmática (y divertida) aventura de descubrir los distintos sabores de la marca.

Estoy muy emocionada. No creo que haya una fanática más grande de Nespresso en el mundo que yo. Eva Longoria

“Estoy muy emocionada. No creo que haya una fanática más grande de Nespresso en el mundo que yo. Cuando me buscaron, pensé: ‘Seguramente ya saben que estoy obsesionada con Nespresso’ y, hablando con el equipo, me di cuenta de que realmente no lo sabían”, dice en entrevista desde Nueva York y recuerda la emoción que sintió cuando obtuvo la primera máquina. “Poder ser parte de una marca tan icónica, que es tan disruptivas en el espacio del café, es bastante especial”.

La receta de Eva Longoria que sólo prepara con Nespresso

Siendo una apasionada del café, Eva Longoria tiene una receta especial que sólo prepara con Nespresso.

“¡Mi Espresso Martini con tequila! Me encanta”, dice la empresaria visiblemente emocionada y entre risas.

Esta bebida, que es algo así como A Longoria Special, es un martini de espresso, pero con tequila pues, asegura, “necesitas tequila y necesitas Nespresso porque tienen ciertos sabores que se complementan a la perfección. Es casi como un dulce de leche”.

El café es realmente una gran manera de conectar con otras personas. Eva Longoria

Tan especial es el café en la rutina diaria de Longoria que es sumamente descriptiva al evocar las sensaciones que provocan los distintos sabores. “Es algo que tiene que ver con cómo te sientes cuando tomas café. Para mí, cuando el café toca los labios y empiezo a saborearlo, me siento nostálgica. Me siento cálida por dentro, me siento feliz, así que siento que para mí los diferentes sabores me hacen sentir de distintas maneras”.

Eva Longoria inicia su día a día con una taza de café. (Foto: Cortesía)

La nueva campaña de Nespresso que reúne a Eva Longoria y George Clooney

Este 2025, la marca inició con una entretenida campaña que transforma a George Clooney en un investigador que busca al “culpable de robarse el café”. Con un cortometraje, ligero y lleno de suspenso, lleva a los espectadores a encontrar a la persona responsable.

La actriz francesa Camille Cottin denuncia el robo de sus cápsulas de café Nespresso a bordo de un lujoso tren, y hay dos sospechosas principales, la chef Eva Longoria, o la sous chef Kim Go Eun.

Longoria, quien ha declarado su fanatismo por la marca, explica que además “el café es muy social. Me parece que es a excusa perfecta para tener una reunión de negocios, pero también para ponerse al día con los amigos”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE LA CAMPAÑA DE NESPRESSO