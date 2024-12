Vacaciones de ensueño en los hoteles más top de los Emiratos Árabes Unidos

Comenzaba el milenio cuando Dubái hizo su aparición entre las tendencias turísticas más exclusivas. El Burj Al Arab, edificio que recordaba la vela de un yate construido sobre una isla artificial, acaparaba titulares mientras alimentaba el deseo de tomar un vuelo con dirección a Medio Oriente. Ocho años después, The Palm Jumeirah volvía a poner el destino en boca de todos gracias a su archipiélago de islas artificiales con forma de palmera. En pocas palabras, it was the place to be and to be seen.