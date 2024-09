Objetos del deseo: destilados | 6 bebidas que se funden con el arte

Conoce 6 de los mejores destilados y sus botellas de colección

1. Tequila Ultra de Clase Azul

Los tequilas de Clase Azul reflejan el espíritu brillante de los campos de agave azul cultivados en Los Altos de Jalisco. A la identidad de cada una de sus creaciones se suma el trabajo de artesanos locales que perfeccionan cada pieza con diseños exclusivos en sus licoreras.

Así se conforma la colección Iconos, que recientemente incorporó a Clase Azul Tequila Ultra, un extra añejo de sublime complejidad resultado de su paso de cinco años, primero en barricas de whiskey americano y posteriormente repartido entre barricas de jerez amontillado, oloroso y Pedro Ximénez antes de recombinarse.

La licorera se decora delicadamente con platino, plata y oro de 24 quilates. El distintivo patrón plumeado se recrea sobre su superficie prácticamente a ciegas y de memoria, pues los trazos de platino son visibles solo después de que se hornea la cerámica.

(Foto: Cortesía)

2. Tequila Patrón en Lalique: Serie 3

La edición limitada Patrón en Lalique: Serie 3 alcanza los máximos niveles de artesanía de alto lujo al presentarse en una botella creada por los maestros artesanos de Lalique, la firma parisina referencia del cristal. Un producto para deleitar los sentidos.

Solo se han producido 299 botellas, haciendo de esta edición una verdadera colección supervisada por Marc Larminaux, director artístico y de creación de Lalique.

(Foto: Cortesía)

3. Botella de edición especial de Casa Dragones

Casa Dragones, una de las marcas de tequila más reconocidas del mundo presenta una edición especial limitada a 500 piezas en la que se entrelazan el arte y la tradición de México e inspirada (tanto la botella como la caja) por la obra They Are Lucky to Be Bourgeois Hens, del artista visual kosovar Petrit Halilaj.

Su lanzamiento, además de celebrar el 15º aniversario de la marca, coincidió con la inauguración de la instalación de Halilaj en el roof garden del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Su sello también quedó plasmado en la exclusiva versión del decantador de Casa Dragones Joven.

Con esta edición, la marca suma cuatro colaboraciones firmadas por artistas contemporáneos.

(Foto: Cortesía)

4. Cognac Louis XIII de Rémy Martin

Producido por Rémy Martin en la región de Cognac, desde sus orígenes en el año 1874 cada generación de los maestros de cava de la maison ha ido seleccionando las más antiguas y preciadas eaux-de-vie para crear L

El cognac Louis XIII de Rémy Martin y su inolvidable botella pueden encontrarse en México en las tiendas de El Palacio de Hierro.

(Foto: Cortesía)

5. Tequila Dobel MX de Maestro Dobel

Dobel MX, de Maestro Dobel, celebra la tierra, la cultura y la creatividad de los artesanos nacionales. Un tequila que combina tradición y modernidad, pues es el primero añejado en barricas de roble mexicano.

De mi papá aprendí, entre muchas cosas, todas esas virtudes y de ahí nació mi amor por México y mi obsesión por hacer de Dobel un tequila verdaderamente único que pusiera en lo más alto a mi país. Juan Dobel, fundador de Maestro Dobel.

(Foto: Cortesía)

6. Whisky Tales of the Macallan Volume II

The Macallan es un eterno homenaje a las raíces más profundas del whisky. En su edición especial Tales of the Macallan Volume II honra nuevamente lo mejor de sus tradiciones al hacer un homenaje a Alexander Reid, fundador de esta icónica destilería. Él fue el precursor de usar alambiques pequeños en la producción del whisky, una de las razones por las que este single malt resulta excepcional.

En esta pieza de colección encontramos un perfil de sabor complejo, de dorado profundo, con notas de frutas maduras, especias cálidas y un toque de roble ahumado. Los coleccionistas se deleitarán con esta auténtica travesía en el tiempo, que está a la venta en El Palacio de Hierro.

The Macallan continúa con la alquimia detrás de la destilación que transforma la cebada en whisky: este single malt captura la esencia de más de 200 años de historia.