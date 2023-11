Utiliza la bici en la CDMX

Si bien no todos tienen una bici en casa, ya sea porque no la utilizan con tanta frecuencia, no tienen el espacio para guardarla o no han decidido cuál es el mejor modelo; una excelente opción es utilizar Ecobici, patrocinada por HSBC. Tiene diferentes planes y tarifas, su área de cobertura cada vez se amplía más y las bicicletas son muy cómodas. Así que considera esta opción. Las Ecobici también las puedes utilizar durante el Paseo Dominical.

Hablemos de los beneficios de rodar

Entre los principales aspectos positivos para tu cuerpo al rodar, se encuentran los siguientes. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor, Gobierno de México.

1. Disminuir el riesgo de infarto. Cuando el ritmo cardiaco aumenta, gracias al pedaleo en bicicleta, la presión arterial disminuye; lo que significa que tu corazón va a trabajar con un ritmo más eficiente.

2. Quemar calorías. Mientras pedaleas tu cuerpo va a quemar hasta 300 calorías, por cada media hora. Depende de la intensidad del ejercicio, sin embargo puedes hacer tu cálculo dependiendo de la distancia, velocidad y el tiempo en el que vas a utilizar la bici.

3. Tener pensamientos positivos. En el momento que el cerebro se oxigena, tus pensamientos van a fluir con mayor facilidad. Le vas a decir adiós a la negatividad y como por arte de magia las preocupaciones que tienes pueden disminuir. Pruébalo, seguro vas a sonreír más de una vez.

4. Reducir el colesterol. Disminuye los niveles del colesterol que conocemos como “malo”, ya que la flexibilidad de los vasos sanguíneos del cuerpo aumenta mientras hacemos esta actividad. Adicionalmente, contrario a lo que algunos piensan, esta actividad no genera tanto impacto en la rodilla, debido a que la mayoría del peso recae en el asiento de la bici.

5. Ayuda a alinear la espalda. Primero debes de asegurarte que estás en una posición adecuada al subirte a la bicicleta, es decir, que el asiento tiene una buena altura. Mientras ruedas tu postura va a mejorar ya que vas a fortalecer los músculos de tu torso.