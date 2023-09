Un lujo de acampada

Detalle de las cabañas de Naviva, en Punta Mita. (Cortesía)

En los albores del siglo XX, la clase obrera, la mano de obra necesaria para mantener el imperio más influyente que la humanidad había visto, logró organizarse en sindicatos. Se acortó la jornada laboral, nacieron los días de descanso y, con ellos, también el tiempo libre. En el otro polo de la pirámide social, la Ilustración procedente de la Francia posrevolucionaria hacía tiempo que había invadido las mansiones de una clase dominante que, en apenas una generación, empezó a mostrar una pasión inusitada por la Naturaleza, “el arte que Dios hizo y que gobierna el mundo”, en palabras de Thomas Hobbes.

La ornitología, la jardinería, la agricultura y el paisajismo llenaban de repente las horas de una aristocracia que empezaba a disfrutar de su condición de una forma muy diferente a la de sus antepasados. Las excursiones de caza de fin de semana a la campiña y los entonces muy en boga minicruceros por el Támesis incluían lujosas acampadas en las que el lujo, en forma de tapices o delicados muebles, nunca era un problema.

Casi al mismo tiempo, el omnipotente poder del Imperio, con presencia en los cinco continentes, había impulsado la llamada segunda era de los descubrimientos con exploradores como David Livingstone, Henry Morton Stanley o Richard Francis Burton, quienes a su regreso a la metrópoli desde sus expediciones africanas ofrecían multitudinarias conferencias auspiciadas desde la propia Corona en las que describían sus andanzas por el nuevo continente, casi siempre rodeados de comodidades.

Cabañas a la orilla de la laguna de Habitas Bacalar. (Cortesía)

¿El nacimiento del glamping moderno?

Es posible, aunque la primera publicación sobre esta nueva moda debe buscarse al otro lado del Atlántico, en Nueva York, donde en 1869 William Henry Harrison Murray publicó Camp-Life in the Adirondacks, una guía para acampar en las montañas homónimas de aquel estado. Para descubrir la aparición de la palabra en un medio moderno, habría que remontarnos unos pocos años. Según Ben Zimmer, columnista de The Wall Street Journal y trazador de palabras, la primera vez que se leyó glamping (contracción de glamorous camping) fue en 2005, precisamente en Inglaterra.

Hoy, el glamping, una industria de impacto planetario, nada tiene que ver con las rudimentarias, aunque en muchos casos excelsas, viejas expediciones. Ya sea en el outback australiano, en la sabana africana, en las costas de Indonesia, en un parque nacional de Estados Unidos, en el Pacífico mexicano o en la Francia atlántica, la actividad, evolución lujosa del camping clasemediero que emergió en Occidente tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en más que una tendencia.