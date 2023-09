El Real Madrid tendrá un restaurante en México

"UNO By Real Madrid" se presenta como un lugar de referencia para los más de 600 millones de aficionados del Club en todo el mundo, ofreciendo una experiencia de restauración de alta calidad, la posibilidad de ver los partidos del equipo y adquirir Productos Oficiales del Real Madrid.

Este espacio se concibe como un lugar de encuentro tanto para jóvenes como para familias que se identifican con la marca Real Madrid. Aquí podrán disfrutar de comidas saludables y de calidad durante la semana y los fines de semana.

La campaña "Hungry for more" acompaña el lanzamiento de este innovador concepto de restauración, haciendo referencia a los numerosos éxitos en la historia del Club y anunciando la apertura del primer restaurante en Ciudad de México en octubre de 2023. "UNO By Real Madrid" se asocia a los valores del Real Madrid, como la superación, el liderazgo y la lucha continua, ofreciendo a los aficionados una experiencia única que va más allá de la comida, convirtiéndose en un espacio de encuentro y celebración de la pasión por el fútbol y el Real Madrid.